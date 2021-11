https://mundo.sputniknews.com/20211109/cambio-climatico-fatal-eeuu-es-un-factor-esencial-en-el-problema-mundial-que-vivimos-1118034402.html

Cambio climático fatal: "EEUU es un factor esencial en el problema mundial que vivimos"

Cambio climático fatal: "EEUU es un factor esencial en el problema mundial que vivimos"

Rusia y China son señalados por Occidente como los grandes culpables del cambio climático. En este sentido, el presidente de EEUU, Joe Biden, señaló... 09.11.2021, Sputnik Mundo

Se les acusa de que no mueven ni un dedo para frenar el calentamiento global, sin que se mencione el drástico 'aporte' de EEUU a la contaminación mundial, y lo que es ún más grave, sin que se diga ni una sola palabra sobre el modelo económico que es el que está llevando al planeta a un desastre ambiental fatal, indicó a Sputnik el intelectual nicaragüense Augusto Zamora."Para combatir el cambio climático hay que cambiar el modelo económico. Cualquier planteamiento que se haga sin esta consideración no son más que buenas palabras y no es más que un engaño a la gente de buena fe que no entiende realmente la causa de fondo", manifestó.Según Zamora, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, "la raíz del problema" radica en el "modelo capitalista", basado en "un consumismo desenfrenado"."No se puede seguir consumiendo indiscriminadamente, y el mecanismo de funcionamiento del modelo capitalista es precisamente ese: hay que producir, producir, producir y producir, porque de otra manera se para la economía y viene el desempleo, y vienen los problemas, y entonces estamos en ese círculo vicioso. Y estas cumbres no tocan el fondo del problema, entre otras razones, porque quienes pueden ponerle fin son los que están detrás del mantenimiento de este modelo económico que es absolutamente insostenible y suicida para el conjunto de la humanidad", subrayó.En este contexto, Zamora subrayó que el principal culpable del cambio climático es EEUU donde "hay casi tantos vehículos como personas", entre otras muestras de que "el ciudadano medio estadounidense es el que produce mayores niveles de contaminación"."Nunca jamás EEUU va a plantear cambiar ese modelo, con lo cual es más fácil señalar a otros –sobre todo cuando se está en medio de una pugna mundial–, que admitir que EEUU es un factor esencial en el problema mundial que vivimos", subrayó.

