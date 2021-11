https://mundo.sputniknews.com/20211109/cabello-denuncia-que-la-ue-no-esta-en-venezuela-para-hacer-observacion-electoral-1118040676.html

Cabello denuncia que la UE no está en Venezuela para hacer observación electoral

Cabello denuncia que la UE no está en Venezuela para hacer observación electoral

CARACAS (Sputnik) — El diputado y primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, pidió tener cuidado con... 09.11.2021

"Tengan cuidado con esa gente, esa gente no vino a Venezuela a hacer observación de ningún tipo, ellos todavía se creen imperio y creen que nosotros somos colonia andan tratando de meter la nariz donde no deben meterla", indicó Cabello durante un acto de campaña electoral en el estado Anzoátegui (este).Cabello indicó que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE) llegó a su país con un guión escrito, y dijo que sus integrantes no son jueces.La Unión Europea calificó de ilegítimos los resultados de los comicios en Nicaragua, tras argüir que el presidente "Daniel Ortega ha eliminado toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes".Además, Cabello afirmó que la Unión Europea no es amiga de Venezuela, pues dijo que se ha puesto de lado del imperialismo para atropellar a los ciudadanos de su país.El pasado 28 de octubre, la Misión Electoral de la UE desplegó a 44 observadores en todo este país sudamericano para realizar seguimiento a la campaña electoral.La misión europea, que acompañará todo el proceso, estará conformada por 11 expertos electorales que arribaron a Caracas el 14 de octubre, los 44 que se encuentran desplegados en el país, y a este grupo sumará otro contingente de 34 que serán de observadores de corto plazo.También está previsto que lleguen a Venezuela 12 miembros del Parlamento Europeo, más un número hasta el momento indeterminado de observadores de esa región reclutados en Venezuela que se encargará de reforzar las operaciones de observación durante las votaciones, cuando la UE aspira reunir a más de 100 representantes.El pasado 30 de septiembre, la MOE-UE y el Consejo Nacional Electoral firmaron un acuerdo administrativo para garantizar la imparcialidad y objetividad de la Misión de Observación Electoral.Desde el 2006, la Unión Europea no participa como observador en las elecciones venezolanas.

