https://mundo.sputniknews.com/20211109/actuacion-de-eeuu-en-mar-negro-podria-agravar-conflicto-con-rusia-en-ucrania-1118055460.html

Actuación de EEUU en Mar Negro podría agravar conflicto con Rusia en Ucrania

MONTEVIDEO (Sputnik) — La presencia de buques de EEUU en el Mar Negro podría agravar el conflicto con Rusia en Ucrania, consideró en diálogo con la Agencia... 09.11.2021, Sputnik Mundo

internacional

rusia

💬 opinión y análisis

eeuu

ucrania

mar negro

"La actuación de EEUU en el Mar Negro puede decantar en un conflicto mayor si no se toman las medidas adecuadas, que es el respeto a la integridad territorial de los países que conforman el sistema internacional. (…) Podría darse un conflicto de baja intensidad entre EEUU y Rusia tomando en cuenta a un país que esté bajo la órbita de interés de estos dos. Por ejemplo Ucrania", afirmó Cabrera.Los navíos estadounidenses arribaron al Mar Negro para participar en un ejercicio multinacional que organizó el comando de EEUU.El Ministerio de Defensa ruso calificó a esa actuación de Washington como un factor desestabilizador, con el que se persigue el objetivo de establecer su presencia militar en Ucrania.Posición de RusiaCabrera explicó que el Mar Negro es un área de interés para Rusia y, desde el punto geográfico, llama la atención que una potencia que está lejos de esa zona, como es EEUU, quiera "inmiscuirse" allí.Con esta acción hay un apoyo directo a Ucrania, que ha buscado aliarse a la OTAN, explicó el especialista.El 22 de septiembre, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, subrayó en su encuentro con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la importancia de seguir incrementando la marina de guerra de la organización en el Mar Negro.Zelenski señaló que Ucrania está lista para participar activamente en acciones con la OTAN y también expresó interés en realizar más ejercicios conjuntos.Otras razonesPor otro lado, Cabrera afirmó que EEUU también busca recomponer la imagen que tiene el país como una potencia militar con estos ejercicios que realiza sobre el Mar Negro."EEUU no puede considerarse como la principal potencia militar de forma indiscutida en el mundo. En otras palabras, no se ve una hegemonía explícita de EEUU en temas militares. Eso se pudo evidenciar cuando los norteamericanos descubrieron que los chinos tienen armas que ellos desconocían", añadió.Asimismo, dijo que estos ejercicios también responden al momento político interno de EEUU, donde el presidente Joe Biden tuvo una baja en su popularidad.La calificación del presidente estadounidense cayó por debajo del 50 por ciento, reveló el 16 de junio una encuesta de la Universidad de Monmouth.

