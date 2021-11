https://mundo.sputniknews.com/20211109/actriz-mexicana-yalitza-aparicio-luce-en-cartier-en-la-revista-bad-hombre-y-las-criticas-no-tardan-1118048719.html

Actriz mexicana Yalitza Aparicio luce en Cartier en la revista 'Bad Hombre' y las críticas no tardan

Actriz mexicana Yalitza Aparicio luce en Cartier en la revista 'Bad Hombre' y las críticas no tardan

La actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio se aleja de la pantalla grande e incursiona en el mundo del modelaje con una atrevida participación en una revista para... 09.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-09T19:22+0000

2021-11-09T19:22+0000

2021-11-09T19:22+0000

américa latina

revistas

yalitza aparicio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1118048986_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_56442e4c147ea12faca8b28283cf0e7e.jpg

Más allá de su papel en la cinta galardonada Roma, Yalitza Aparicio se ha convertido en una digna representante de la belleza mexicana y una luchadora incansable para la visibilización de las comunidades indígenas. Como muestra de ello, ha impactado a sus seguidores con sus nuevas fotos para una revista para caballeros.A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana compartió un adelanto de su sesión fotográfica para la revista Bad Hombre. En las imágenes, Aparicio luce un atrevido look conformado por un vestido de pedrería, maquillaje dramático y su cabellera mojada.Al respecto, Yalitza comentó: "Quiero compartirles este momento maravilloso antes de que pase más tiempo. Siempre disfrutando de cada momento. Mil gracias chicos".Pero, ¿esto significa que la protagonista de Roma dejará la actuación para dedicarse al modelaje? En entrevista con la publicación antes mencionada, la actriz de origen oaxaqueño dejó clara su intención con estas fotos:Asimismo, agregó que ha sido víctima de mensajes discriminatorios: "Algunas veces he leído comentarios en los que me dicen que por ser indígena no debería portar ropa de marcas de lujo o porque eres indígena no puedes estar con una marca de lujo tan importante como Cartier".Ante este tipo de ataques en redes sociales, Yalitza ha decidido defenderse con su gran sentido de humor, recurriendo a la plataforma TikTok para responderle a todos sus haters.Esta es la segunda aparición de Yalitza en esta revista para caballeros, ya que estuvo en la portada de la edición de octubre de 2019, impresionando a sus admiradores con un traje sastre blanco y pelo lacio.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

revistas, yalitza aparicio