"Voy, como y me regreso": AMLO bromea sobre su viaje a la ONU y recuerda famoso dicho de Fox

"Voy a enviar desde Naciones Unidas un mensaje a los migrantes, grabado, porque no voy a poder establecer comunicación con ellos. Luego ya, comemos y nos regresamos. Ahora su qué comes y te regresas. Regresamos al martes por la noche y el miércoles estamos aquí", dijo López Obrador entre risas al recordar a Vicente Fox y su "comes y te vas".