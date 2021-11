https://mundo.sputniknews.com/20211108/venezuela-ratifica-su-compromiso-con-el-estatuto-de-roma-de-la-cpi-1118006552.html

Venezuela ratifica su compromiso con el Estatuto de Roma de la CPI

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano ratificó su compromiso con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), tras la firma de un memorando... 08.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

corte penal internacional (cpi)

estatuto de roma

"Venezuela, como Estado Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratifica su pleno compromiso con la vigencia de dicho Estatuto, como instrumento jurídico internacional orientado a establecer un proceso de legalidad y jurisdicción complementaria para la atención de formas delictivas particularmente lesivas", señala el comunicado difundido por la Cancillería.El memorando de entendimiento está constituido por cuatro puntos en los cuales las partes acordaron que Venezuela adoptará todas las medidas para asegurar la administración de justicia; así como establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del Fiscal en el territorio del país caribeño.El documento también señala que las partes deben esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma; y trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado.De acuerdo con el texto, el memorando de entendimiento "es el resultado del sostenido anhelo de la de Venezuela de activar los mecanismos de complementariedad positiva con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, manifestado en reiteradas solicitudes y en la invitación realizada al Fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, para visitar el país".La administración de Nicolás Maduro agradeció el compromiso del Fiscal de la CPI de asegurar su actuación independiente e imparcial y su rechazo a cualquier intento de politizar el trabajo de su oficina.El Gobierno venezolano reiteró que no hubo examen preliminar, ya que no se permitió al Estado acceder a ninguna información, y que "se le mantuvo a ciegas durante todo el trámite y no hubo acceso al derecho a la defensa ni al debido proceso".Khan, quien realizó una visita oficial de tres días a esta nación, resolvió abrir una investigación a Venezuela por presuntas violaciones a los derechos humanos.En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.

venezuela

venezuela, corte penal internacional (cpi), estatuto de roma