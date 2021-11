https://mundo.sputniknews.com/20211108/una-investigacion-senala-que-muchos-paises-ocultan-emisiones-de-efecto-invernadero-1117981357.html

Una investigación señala que muchos países ocultan emisiones de efecto invernadero

Una investigación señala que muchos países ocultan emisiones de efecto invernadero

Washington (Sputnik) — Muchos países reportan menos emisiones de gases de efecto invernadero en los informes que presentan a las Naciones Unidas, según una... 08.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-08T11:21+0000

2021-11-08T11:21+0000

2021-11-08T11:21+0000

internacional

medioambiente

emisiones

conferencia de la onu sobre cambio climático de 2021 (cop26)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1093058637_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_6b4ae320ca2925f503feabb23e284220.jpg

Tras examinar los informes de 196 países, el periódico ha llegado a la conclusión de que hay "una brecha enorme" entre el volumen declarado y las cantidades reales de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.Esa diferencia, según el diario, se estima "entre al menos 8.500 millones y 13.300 millones de toneladas anuales", y es "lo suficientemente grande como para desplazar la aguja que indica cuánto se calentará la Tierra".El límite inferior de la brecha excede las emisiones anuales de Estados Unidos, mientras que el superior se aproxima a las de China y representa el 23% de la contribución que la humanidad hace a la subida de las temperaturas globalesLa inexactitud de los datos podría restar validez a los compromisos que se hacen estos días en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26) que se desarrolla en la ciudad escocesa de Glasgow. "Si no conocemos el estado de las emisiones hoy, no sabemos si estamos reduciendo las emisiones de manera significativa y sustancial", advirtió en declaraciones a The Washington Post Rob Jackson, profesor de la Universidad de Stanford y presidente de la plataforma Global Carbon Project que integra a cientos de investigadores.

https://mundo.sputniknews.com/20211105/viernes-por-el-futuro-esta-cop26-es-la-ultima-oportunidad-de-hacer-algo-por-el-planeta-1117931403.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medioambiente, emisiones, conferencia de la onu sobre cambio climático de 2021 (cop26)