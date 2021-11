https://mundo.sputniknews.com/20211108/profeco-amenaza-a-viva-aerobus-y-volaris-con-acciones-legales-por-cobrar-el-equipaje-de-mano-1118015667.html

Profeco amenaza a Viva Aerobús y Volaris con acciones legales por cobrar el equipaje de mano

Las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris deben dejar de hacer cobros indebidos por equipaje de mano para evitar acciones legales en su contra... 08.11.2021, Sputnik Mundo

"Se les requirió detener las 'prácticas abusivas' consistentes en la comercialización de vuelos con tarifas que no incluyen el derecho a transportar equipaje de mano y establecer cargos adicionales por dicho equipaje", explicó la Profeco tras monitorear las páginas de internet de las aerolíneas."Lo anterior, se considera, podría constituir una práctica que lesiona los intereses y derechos de los consumidores", advirtió la procuraduría y señaló que si los cobros persisten se emitirá una alerta y se iniciarán procedimientos por infraccionar la ley.La Ley de Aviación Civil permite a los pasajeros llevar en la cabina hasta dos piezas de equipaje de mano con un peso no mayor a los 10 kilogramos, recordó la Profeco, en su artículo 47 bis fracción IX.El equipaje de mano, agregó la Procuraduría en coincidencia con un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es un elemento inherente al transporte aéreo, pues el pasajero requiere ciertas pertenencias mínimas al arribar a su destino."La decisión de transportar equipaje documentado recae en el pasajero, mientras que el transporte de equipaje de mano es inherente al servicio de transporte aéreo y le da su razón de ser", añadió Profeco.El cobro del equipaje de mano como un servicio adicional es indebido porque no está sujeto a negociación, por lo que podría tratarse de una práctica abusiva, abundó la defensora del consumidor en México."(Profeco) estará muy atenta a que el proveedor corrija este tipo de prácticas lesivas para los consumidores, o en su caso esta procuraduría podrá ejercer las acciones legales correspondientes", añadió.

