La fuga de pasajeros tras un aterrizaje por emergencia simulada en Palma se orquestó en Facebook



La simulación de una emergencia médica en un avión procedente de Marruecos fue aprovechada por una veintena de personas para salir sin permiso de la aeronave y... 08.11.2021

Todo ocurrió sobre las 20:30 horas del 5 de noviembre en el aeropuerto internacional de Son Sant Joan, en Palma de Mallorca. Un avión de la compañía marroquí Air Arabia que cubría la ruta entre Casablanca y Estambul había solicitado aterrizar de emergencia para que los servicios médicos aeroportuarios atendieran a un pasajero con síntomas de estar sufriendo un coma diabético.El enfermo, de 32 años de edad, fue trasladado junto con un acompañante al hospital de Son Llatzer de la capital balear. Pero pasados unos 75 minutos tras su evacuación a cargo de un equipo sanitario, se formó un tumulto a bordo que aprovecharon 22 personas para abandonar precipitadamente la aeronave y huir por las pistas. Mientras tanto, la exploración médica no detectó ninguna dolencia. Efectivos de la Policía Nacional lo arrestaron por una presunta infracción de la ley de extranjería y favorecimiento de la inmigración ilegal. Posteriormente se reveló que esta persona ya había sido detenida en la península en 2020 por daños y resistencia a la autoridadEl pasajero que lo acompañaba aprovechó para huir. Un total de 11 personas más fueron detenidas a lo largo de la noche, varias de ellas en el término municipal de Marratxí, a 13 kilómetros de distancia del aeropuerto. El resto fue interceptado en las inmediaciones del aeródromo, desorientados. Prosigue la búsqueda de los otros doce.Los investigadores han podido confirmar la vinculación delos hechos acaecidos con un plan pergeñado con anterioridad y expuesto en una publicación en Facebook, informaron fuentes de la Policía Nacional a Efe. La Fiscalía sopesa ampliar los delitos imputables a sus protagonistas más allá de la infracción de la ley de extranjería, puesto que provocaron la paralización del tráfico aéreo durante varias horas, así como la cancelación y el desvío de 47 vuelos.Un caso más complicadoLos hechos no atienden únicamente a una entrada irregular en el país mediante la que se incurre en una infracción de la ley de extranjería. Para empezar, la Policía Nacional imputa desórdenes públicos a los arrestados. Uno de ellos incluso agredió a los agentes dentro del avión.El ministerio fiscal de Palma de Mallorca ha consultado a la Fiscalía General del Estado la vía a seguir con los 12 detenidos cuando pasen a disposición judicial en la tarde del 8 de noviembre. El caso es que es la Ley 209/1964 Penal y Procesal de la Navegación Aérea la que regula los posibles delitos que puedan cometerse en el espacio aéreo, exactamente el artículo 20 de la sección primera del capítulo dos. En él se refiere el delito de sedición y los supuestos en los que cabe acusar de él a "los tripulantes, pasajeros, empleados o personas concertadas con ellos", como oponerse de manera colectiva "al cumplimiento de órdenes que dicten el Comandante de aeronave o Jefe de aeropuerto".Será el juez quien determine si, a tenor de lo dictado en la citada ley, cabe proceder a la devolución de los detenidos a sus países de origen o si se adopta algún otro tipo de medida cautelar. Todos ellos son de nacionalidad marroquí, a excepción de un palestino.Orquestado en FacebookLa Policía Nacional venía investigando a lo largo del fin de semana si los sucesos fueron improvisados o si, por el contrario, atendían a una estrategia preconcebida, como así ha podido confirmarse.El 17 de julio una publicación en Facebook de un grupo denominado Brooklyn exhortaba a participar en un plan para simular una emergencia médica en un avión, forzar su aterrizaje en España y aprovechar la contingencia para entrar de manera ilegal en el país. A tal fin, un usuario, que también se hacía llamar Brooklyn, demandaba 40 voluntarios. El mensaje ya no figura en la red social, fue borrado. Pero tuvo 6.500 lecturas y sus usuarios la compartieron mediante pantallazos. En él se explicaba que había que embarcarse en un avión con destino a Turquía (los marroquíes no necesitan visado para entrar allí), pero con una ruta que atraviese el espacio aéreo español.Cuando los datos del GPS que pudiera manejar una persona del grupo confirmaran que ya se está dentro de ese espacio, un viajero "que haga como que está enfermo". En caso de que la tripulación del avión recomendara paciencia y esperar el arribo a Turquía, el resto del grupo, sentado en plazas no contiguas, debía "empezar a gritar" y exigir atención médica en el aeropuerto más próximo. Como es una emergencia, planteaba el usuario Brooklyn, el avión no iba a estar vigilado y había que aprovechar para escapar.Sin embargo, los 75 minutos que transcurrieron antes del motín luego de que el supuesto enfermo fuera evacuado, obraron que no se pudiera descartar de inicio la hipótesis de que la acción fuera improvisada. La investigación, empero, siempre sostuvo como idea principal que hubo planificación o concierto entre los fugados. En sus declaraciones, estos han ofrecido versiones contradictorias.Un protocolo mínimoNumerosos usuarios de redes sociales se preguntan cómo es posible que una veintena de personas saliera corriendo del avión y atravesara las pistas del aeródromo sin que nadie les pudiera parar.El Gobierno autonómico balear defiende que se cumplió el protocolo establecido, que para el caso solo contempla la vigilancia a cargo de la Guardia Civil de la ambulancia que se aproximó al avión para atender la emergencia. Pero ese mismo protocolo no incluye el emplazamiento de un dispositivo de vigilancia en torno a la aeronave, devenida en una suerte de "patera aérea", a juzgar por los comentarios de los tuiteros, incluidos algunos sindicatos policiales.La presidenta de Baleares, Francina Armengol, expresó en Twitter que el suceso no debe volver a repetirse y subrayó la necesidad de que "las autoridades competentes revisen sus protocolos". Y estos protocolos en materia de seguridad aeroportuaria dependen del Estado, no del Gobierno autonómico. La delegada del Gobierno, Aina Calvo, informó de la apertura de un expediente de devolución a su país cuando la autoridad judicial lo determine.

