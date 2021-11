https://mundo.sputniknews.com/20211108/la-comunidad-internacional-se-divide-sobre-la-validez-de-las-elecciones-en-nicaragua-1117982526.html

Rusia y VenezuelaEl ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, cuestionó la decisión "inaceptable" de Estados Unidos de rechazar los resultados de los comisios presidenciales en Nicaragua celebradas el 7 de noviembre.Por su parte, el canciller venezolano afirmó que Estados Unidos se entrometió en el proceso electoral de Nicaragua y Venezuela lo rechaza.El ministro apuntó que el 7 de noviembre, antes del fin de las elecciones nicaragüenses, EEUU emitió un comunicado en el que tildó de fracasados los comicios celebrados en el país centroamericano.Plasencia subrayó que se trata de "una posición injerencista anterior al proceso electoral, denunciando ese proceso electoral y boicoteando su celebración.""Debemos rechazar (…) el injerencismo de Washington", enfatizó.EspañaEl Gobierno de España calificó las elecciones celebradas en Nicaragua como una "burla", al considerar que los comicios carecieron de "las mínimas garantías democráticas exigibles"-La diplomacia española considera que la ausencia de la oposición tras el encarcelamiento de sus principales líderes y la ausencia de observadores internacionales impiden "dar credibilidad y legitimidad a los resultados".En esa línea, España califica los comicios como "una burla" y denuncia que "su celebración no refleja la genuina voluntad del pueblo nicaragüense".Ante este escenario, España reclama la "inmediata liberación" de los detenidos y pide para Nicaragua "unos comicios libres, justos, transparentes y concurridos que garanticen la participación de todos los nicaragüenses".En un sentido similar se expresó el canciller español, José Manuel Albares, que en declaraciones a la prensa afirmó que "no han sido ni elecciones libres, ni elecciones justas ni elecciones competidas"."Y por tanto, no tienen ningún tipo de garantía para el Gobierno de España como no tienen ninguna garantía para la mayoría de los países de la comunidad internacional y de la Unión Europea", insistió Albares.El comunicado emitido por la Cancillería española acusa al Gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, de haber impuesto en el país un "régimen opresivo y autoritario" que se ha traducido en la "persecución sistemática" de políticos opositores, líderes civiles e incluso periodistas.La UELa Unión Europea (UE) calificó de ilegítimos los resultados de los comicios en Nicaragua.."Las elecciones que han tenido lugar en Nicaragua el 7 de noviembre se han celebrado sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad", dice el comunicado publicado en la página web del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).La UE subrayó que el presidente actual "Daniel Ortega ha eliminado toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes".Bruselas denunció "el acoso y la intimidación sistemáticos de precandidatos presidenciales, dirigentes de la oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de empresas" durante la campaña electoral."Las elecciones del 7 de noviembre completan la transformación de Nicaragua en un régimen autocrático", enfatiza.La UE informó que en este contexto "estudiará todos los instrumentos a nuestro alcance para adoptar medidas adicionales, incluidas aquellas que puedan ir más allá de las restricciones individuales".Los nicaragüenses votaron el 7 de noviembre para elegir presidente y vicepresidente de la República para el período de 2022-2027, los 91 diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y los 20 del Parlamento Centroamericano.Según los datos del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, el ticket electoral encabezado por Daniel Ortega obtuvo el 74,99% de los sufragios en las elecciones celebradas este domingo, marcadas por la baja participación, del 65,34% del censo apto para votar.Los comicios en Nicaragua fueron cuestionados por sectores de la oposición interna, así como por Gobiernos y organismos internacionales que acusan al oficialismo de encarcelar a los principales rivales del presidente Ortega, favorito para imponerse.El canciller de Nicaragua, Dennis Moncada, declaró al respecto que su país tiene dignidad y que su pueblo no teme las amenazas de medidas unilaterales, sanciones o el desconocimiento de otros países.

