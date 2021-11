https://mundo.sputniknews.com/20211108/este-es-el-porsche-919-la-leyenda-de-las-carreras-de-le-mans-que-no-llego-a-las-calles--video-1117972153.html

Este es el Porsche 919: la leyenda de las carreras de Le Mans que no llegó a las calles | Video

Este es el Porsche 919: la leyenda de las carreras de Le Mans que no llegó a las calles | Video

Probablemente son pocos los que saben de la existencia del Porsche 919, un hipercoche derivado de un auto de carreras que no llegó a las calles. Sin embargo... 08.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-08T00:43+0000

2021-11-08T00:43+0000

2021-11-08T00:43+0000

tecnología

porsche

⚙️ motor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1117972003_136:148:1314:811_1920x0_80_0_0_dfcede6bdf41b2b5eab2f88831465da2.jpg

El vehículo tendría que representar una versión civil del Porsche 919 de la clase LMP1, o prototipo de Le Mans, concebido en 2017. Incluso, la versión para la venta al público debía contar con la misma planta motriz híbrida con una potencia de 900 caballos.Sin embargo, este hiperauto nunca llegó a fabricarse y, de hecho, lo que se puede ver en el video es una maqueta de arcilla, pues el proyecto fue finalmente abandonado. Una de las razones por las que ocurrió esto, fue precisamente su motor.Y es que aparte del laborioso trabajo que haría falta para adaptarlo a las normas de emisiones y darle la fiabilidad necesaria para un auto de carretera, también hubo aspectos prácticos. Por ejemplo, hacen falta 45 minutos para arrancar el motor que propulsa los autos de la clase LMP1, lo cual no cuadra con el ojetivo de practicidad.Por lo cual, de momento no habrá un sucesor para el actual hipercoche de Porsche, el 918 Spyder, y la empresa asegura que no lo habrá hasta por lo menos 2025.

https://mundo.sputniknews.com/20211027/ponen-a-la-venta-un-porsche-exclusivo-que-vale-mas-de-12-millones-de-dolares-1117588855.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

porsche, ⚙️ motor