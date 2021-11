https://mundo.sputniknews.com/20211108/en-la-lista-negra-de-eeuu-por-que-algunos-latinoamericanos-no-pueden-ingresar-1118018075.html

En la lista negra de EEUU: ¿por qué algunos latinoamericanos no pueden ingresar?

Estados Unidos abrió sus fronteras luego de 21 meses de restricciones por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el Gobierno de Joe Biden no habilitó el paso a... 08.11.2021, Sputnik Mundo

La pandemia continúa causando estragos en las Américas, donde a comienzos de noviembre se registraron más de 1,3 millones de contagios y más de 19.000 muertes. En total hay más de 94 millones de casos y 2,3 millones de muertes, según la última información de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Casi 1.247 millones de personas de las Américas han recibido al menos una dosis de vacunas contra el COVID-19, y el 46% de la población está ya totalmente vacunada —aún dista del 70% recomendado por la OMS para lograr la inmunidad colectiva—.En este contexto, Estados Unidos habilitó el paso de frontera, pero no para todos. A partir de este 8 de noviembre, podrán ingresar al país todas aquellas personas que puedan comprobar que alcanzaron el esquema de vacunación completo con los inmunizantes aprobados por la agencia del Gobierno para la Administración de Medicamentos y Alimentos —FDA, por sus siglas en inglés—.Es decir, podrán ingresar aquellas personas que fueron —totalmente— vacunadas con Pfizer/BioNtech, AstraZeneca —también las dos producidas bajo licencia en la India y en Corea del Sur—, Janssen de Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm y Sinovac-CoronaVac.¿Qué viajeros de América Latina no podrán ingresar a EEUU?El problema es que muchos americanos no han tenido acceso a la vacuna, o no fueron vacunados con las que cuentan con la revisión de la FDA ni la OMS. Tal es el caso de la vacuna rusa Sputnik V, la china CanSino y las vacunas cubanas Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus.Según el informe sobre vacunación en América Latina de AS/COA Online —la web de Americas Society/Council of the Americas—, la vacuna Sputnik V se ha aplicado en:Además, Cuba vacunó a su población con sus propias vacunas; y Venezuela, Nicaragua, Irán y Vietnam han comprado partidas de millones de dosis.La certificación del esquema completo de inmunización con las vacunas aprobadas por la FDA no es el único requisito para los viajeros que tengan a Estados Unidos como destino. Para quienes lleguen por vía aérea, se solicitará también una prueba negativa de COVID-19 dentro de los tres días previos a la salida de origen. A su vez, a las aerolíneas se les exige que tengan un sistema de seguimiento de contactos.Para quienes ingresen al país a través de la frontera terrestre de Canadá o México, las restricciones se levantarán en dos etapas: a partir de este lunes 8, las personas que lleguen al país por motivos considerados no imprescindibles —por ejemplo, familiares o turísticos— podrán cruzar la frontera siempre que estén vacunadas. Aquellas que lo hagan por razones de fuerza mayor —por ejemplo, quienes conducen camiones— estarán exentas de ese requisito. Pero a partir de enero de 2022, la obligación de vacunación se aplicará a todos, sin importar la causa de su viaje.

