El turismo comienza a levantar cabeza en Ecuador

QUITO (Sputnik) — Tras más de año y medio de no tomar vacaciones ni salir de su casa en Quito, solo para lo indispensable a causa de la pandemia, María Haro y... 08.11.2021, Sputnik Mundo

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1118018902_0:436:2731:1972_1920x0_80_0_0_5784d357c589abdfd5d9c1310d31fde1.jpg

Según datos oficiales en el último feriado, que comenzó el 30 de octubre y se extendió hasta el 3 de noviembre, alrededor de 303.000 personas visitaron las playas de la costa pacífica de Ecuador, un notable incremento frente a los casi 27.000 que lo hicieron el año pasado en esas fechas.Haro hizo una reserva desde Quito, en un pequeño hotel de Crucita, ubicado a unos 380 kilómetros de Quito."Cuando llegamos, el hotel estaba lleno, pero se cumplían todas las normas de seguridad. En la playa tampoco tuvimos problemas. Ojalá la gente siga viajando y apoyando al turismo, que tanto lo necesita", afirma.Mientras, la dueña del hotel, Judith Pinto, comenta a esta agencia que el feriado les dio un respiro: "Estuvimos llenos casi los cinco días, lo cual es una ayuda para poder cumplir con todos los proveedores y pagar al personal.Viajes por todo el paísEl presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo (Fenacaptur), Holbach Muñetón, dice a la Agencia Sputnik que durante el feriado unos 2,31 millones de personas se movilizaron en el país, en busca de relax y entretenimiento.Según datos oficiales, durante el feriado se movilizaron alrededor de 70 millones de dólares por concepto de gastos turísticos, 100% más que en 2020 y una cifra incluso superior a la registrada en 2019.Ana García Pando, ministra de Turismo subrogante, comentó en un comunicado de su cartera que "este ha sido el mejor feriado desde el año 2018".Además de las playas, los destinos con mayor ocupación fueron poblaciones de la Amazonía, y ciudades como Riobamba, en el centro del país, famosa por sus nevados, el balneario de Baños (centro), y Cuenca (sur), que el 3 de noviembre festejó su fecha de Independencia y es una ciudad muy apetecida por el turismo nacional e internacional.La capital del país, en cambio, no corrió con la misma suerte, pero las hosterías de sus alrededores sí tuvieron una gran demanda.Piden incentivosMuñetón cree que, tras el feriado, el turismo local continuará reactivándose, aunque el sector requiere de incentivos para motivar y reforzar el turismo interno, y también motivación desde el sector privado para captar turistas no solo en los feriados.Entre esos destinos están el puerto de Manta y la ciudad de Cuenca. Si bien las playas siempre han estado en la mira de los turistas, en este año pareciera que para terminar el 2021 se busca lugares más tranquilos.Adicionalmente, han comenzado las reservas y el interés por reservar hoteles para fiestas de navidad y fin de año, y aunque en las fiestas navideñas generalmente no hay tanta movilidad de personas, los indicios indican que en las próximas navidades, debido al gran tiempo en que las personas se mantuvieron aisladas, sí habrá turismo en busca de relax.Cansados del obligado encierro por la pandemia, los ecuatorianos ahora están a la caza de ofertas que les permitan hacer turismo en su propio país en lugar de salir al exterior, y también pensando en que si hay un rebrote del COVID-19 y vuelven las restricciones será más fácil estar en Ecuador que en otro país.Los empresarios turísticos dicen que el sector ha comenzado a levantar cabeza y esperan que los ecuatorianos continúen viajando en su país para lograr la recuperación, tras las pérdidas de alrededor de 3.900 millones de dólares, más del 3% del PIB, que tuvieron a causa de la pandemia.

2021

Alvaro Mercedes

Alvaro Mercedes

