https://mundo.sputniknews.com/20211108/el-escandaloso-pasado-de-manuel-espino-el-nuevo-fichaje-de-morena-que-podria-disputar-durango-1118006763.html

El escandaloso pasado de Manuel Espino, el nuevo fichaje de Morena que podría disputar Durango

El escandaloso pasado de Manuel Espino, el nuevo fichaje de Morena que podría disputar Durango

El político mexicano Manuel Espino anunció este 5 de noviembre su afiliación al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), maniobra que fue criticada por su... 08.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-08T18:17+0000

2021-11-08T18:17+0000

2021-11-08T18:17+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

elena poniatowska

iglesia católica

partido acción nacional (pan)

iglesia católica en américa latina

morena

méxico

elecciones en méxico (2022)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1118002669_0:0:1242:699_1920x0_80_0_0_58d5dd8cb38662947efcfd6afdb3d406.jpg

Espino, quien fue uno de los principales críticos del hoy presidente de México en el 2006, cuando López Obrador perdió por un margen menor a un punto porcentual las elecciones frente al panista Calderón, aseguró que busca servir a México desde la militancia partidista."Hace más de cuatro décadas opté por servir a México desde un partido del que salí hace 10 años. Hoy, en la misma ciudad de Durango retomé esa vocación de militante partidario, me afilié a Morena, donde habré de ser un militante disciplinado, respetuoso de mis compañeros y dirigentes", declaró.Espino podría buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Durango, que en 2022 renovará administración estatal junto a Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Aguascalientes y Tamaulipas.Hoy Oaxaca e Hidalgo son gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que el resto de entidades las encabezan políticos del Partido Acción Nacional (PAN), en ocasiones acompañados de alianzas con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), como en el caso de Carlos Joaquín González en Quintana Roo.La decisión fue criticada por militantes del partido gobernador, simpatizantes y periodistas, al cuestionar que Morena arrope a un político de orientación conservadora con un pasado beligerante contra el obradorismo.¿Pero qué episodios del pasado de Espino justifican esta aversión?Declaraciones contra Elena PoniatowskaLa escritora y periodista Elena Poniatowska ha sido una constante aliada política y mediática de Andrés Manuel López Obrador desde hace décadas y en 2006 no dudó en declarar su apoyo al entonces aspirante presidencial por el PRD, junto a otros intelectuales y artistas, como Fernando Del Paso, Carlos Monsiváis, Jesusa Rodríguez y Carlos Montemayor.La autora de La noche de Tlatelolco fue repudiada por Espino, quien entonces era dirigente nacional del PAN, luego de que ella asegurara que el político actuaba como lacayo de los poderosos.Espino la calificó de "pobre señora" y aseguró que la ganadora del Premio Cervantes de literatura en 2013 le daba pena.Entonces, Fernando Del Paso, novelista barroco que estudió en uno de sus libros el periodo histórico de la intervención francesa en México de la década de 1860, Noticias del imperio, salió en defensa de Poniatowska y dijo que era natural que Espino no la conociera por su ignorancia."Elena Poniatowska no es una pobre señora. Es una gran señora. Pero no me sorprende que usted no entienda por qué lo es. Más bien, me sorprendería mucho que lo entendiera", declaró el también poeta, formado con Juan Rulfo y Juan José Arreola.Conservadurismo católicoEl pasado ideológico de Manuel Espino, ligado al conservadurismo católico que se opone a las bodas homosexuales y la interrupción legal del embarazo, parece chocar con la agenda progresista de Morena, que ha impulsado la despenalización del aborto en distintos congresos estatales en México.Entre 2006 y 2010, Espino fue presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, con la participación de políticos de Chile, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Brasil, El Salvador y otros.El YunqueEl Yunque es una organización secreta ultracatólica con operaciones en México a la que Manuel Espino ha negado pertenecer, sin embargo su presunta afiliación inclusive fue criticada en 2007 por el propio PAN, partido que también tiene una fuerte orientación religiosa y proviene de la guerra cristera que enfrentó en la década de 1920 al presidente Plutarco Elías Calles con la élite católica mexicana."PAN sí, Yunque no", manifestaron en pancartas militantes del blanquiazul para exigir la expulsión de Espino del partido, presuntamente por anteponer los intereses de la organización religiosa a los del partido.Posturas antiderechosEn 2012, el aspirante a gobernar Durango criticó la pretensión de matrimonios homosexuales de adoptar niños, además de cuestionar la denominación de sus enlaces."Que personas del mismo sexo mantengan un vínculo jurídico, es su derecho; llamarlo matrimonio es innecesario. ¡Adoptar niños es absurdo", anotó Espino."Respeto que los gays sean tales, respeten los derechos de los niños y la institución matrimonial. A su unión llámenla de otra forma", recomendó.A pesar de todas las críticas en torno a su afiliación a Morena, Espino ha defendido su derecho a militar en una organización diferente a su pasado político y ha cuestionado las etiquetas de izquierda y derecha."¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Ganar poder? No me decepciones, Álvaro, esos complejos ideológicos no te quedan", dijo en respuesta al periodista Álvaro Delgado, uno de los principales investigadores en México sobre el Yunque."Es tiempo de reconocer la pluralidad como base de la identidad nacional. México no tiene ideología, pero cobija todas las expresiones de pensamiento. Y no, no soy del Yunque", aseveró.

https://mundo.sputniknews.com/20211001/felipe-calderon-dice-que-perdon-de-espana-es-una-cortina-de-humo-de-amlo-1116653840.html

https://mundo.sputniknews.com/20181003/tragedia-matanza-estudiantes-1968-mexico-1082438850.html

https://mundo.sputniknews.com/20210927/el-papa-francisco-se-disculpa-ante-mexico-por-los-excesos-de-la-iglesia-catolica-1116457157.html

https://mundo.sputniknews.com/20190416/asi-son-clinicas-evangelicas-prometen-curar-homosexualidad-mexico-1086746322.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🎭 arte y cultura, elena poniatowska, iglesia católica, partido acción nacional (pan), iglesia católica en américa latina, morena, méxico, elecciones en méxico (2022)