https://mundo.sputniknews.com/20211108/el-congreso-chileno-inicia-acusacion-contra-pinera-por-guaridas-fiscales-1117993070.html

El Congreso chileno inicia acusación contra Piñera por guaridas fiscales

El Congreso chileno inicia acusación contra Piñera por guaridas fiscales

SANTIAGO (Sputnik) — La Cámara de Diputados de Chile dio inicio al proceso de acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, impulsada por la... 08.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-08T14:44+0000

2021-11-08T14:44+0000

2021-11-08T14:53+0000

américa latina

chile

sebastián piñera

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1117005287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ee1f1c146df73e6af494a7ed304b523b.jpg

"Se inicia la sesión de la Cámara para debatir la acusación constitucional contra el presidente de la República", informó la Cámara Baja a través de su cuenta de Twitter.El diputado del Partido Socialista (centroizquierda), Jaime Naranjo, tomó la palabra en representación de todos los representantes acusadores y comenzó un discurso para entregar todos los detalles y argumentos del libelo.Naranjo explicó que su discurso de apertura se extenderá entre 14 y 17 horas para que todos los parlamentarios puedan llegar a votar, ya que el diputado del partido Revolución Democrática (izquierda), Giorgio Jackson, se encuentra en cuarentena preventiva por protocolos de COVID-19 y sólo podrá salir de su casa este 9 de noviembre.Jackson deberá salir de su domicilio en Santiago el 9 de noviembre a las 00:01 horas rumbo a Valparaíso (centro) en un viaje de una hora y media para alcanzar a llegar a la votación.Esta estrategia se originó después de saber que el diputado y candidato presidencial del bloque de izquierda Frente Amplio, Gabriel Boric, se contagió de COVID-19 y Jackson fue considerado contacto estrecho.Boric, quien apoya la acusación, no podrá votar y se calcula que si Jackson alcanza a llegar la oposición alcanzaría justo los 78 votos que se necesitan para aprobar.El 3 de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) publicó una investigación denominada Papeles de Pandora en que se acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.En ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, una guarida fiscal.Las empresas del presidente, administradas por sus propios hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.La investigación reveló además que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República y que hasta la fecha no ha ocurrido.

https://mundo.sputniknews.com/20211028/mas-de-la-mitad-de-los-chilenos-a-favor-de-juicio-politico-contra-pinera-por-los-papeles-de-pandora-1117633865.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, sebastián piñera