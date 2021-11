https://mundo.sputniknews.com/20211108/el-cejas-a-sputnik-en-mi-casa-nunca-ha-habido-dinero-y-por-eso-se-lo-que-cuesta-ganar-1000-euros-1117921184.html

El Cejas a Sputnik: "En mi casa nunca ha habido dinero y por eso sé lo que cuesta ganar 1.000 euros"

El Cejas a Sputnik: "En mi casa nunca ha habido dinero y por eso sé lo que cuesta ganar 1.000 euros"

Muy pocos saben que el nombre real de 'El Cejas' es Diego Arroba, y que detrás del famoso personaje, un quinqui de barrio que se atreve con todo y con millones... 08.11.2021, Sputnik Mundo

Empezó haciendo vídeos de humor caseros en su canal de YouTube y hoy en día es uno de los cómicos más famosos de las redes sociales en España y Latinoamérica. También es cantante y actor.Sorprende darse cuenta de cómo Diego y El Cejas no tienen absolutamente nada que ver; y así lo sostiene el actor en esta entrevista para Sin Tapujos, que confiesa que al principio se metía tanto en el personaje que hasta su propia madre se preocupó: "Mi madre me decía: '¿Seguro que no te tomas nada?'", pensando que consumía algún tipo de estupefaciente. El Cejas es un personaje que encarna al típico quinqui de barrio, que busca bronca allá donde va y que no utiliza un lenguaje precisamente educado.El cómico asegura que su madre es "la mujer de su vida" y que él está donde está gracias al esfuerzo que hizo para sacarles a él y a su hermano adelante. "En mi casa no entraba dinero. Yo sé lo que valen 1.000 euros y por eso nunca me vas a ver vestido de Gucci ni de Valentino. Soy un tío sencillo y no despilfarro".Diego Arroba asegura que gana "menos dinero del que la gente se piensa" aunque confiesa que lo máximo que le han llegado a ofrecer por un solo día de trabajo son 12.000 euros. "Uso el dinero para lo importante, y gracias a eso pude ayudar a que la cafetería de mi madre no quebrase durante la pandemia como les ha pasado a un montón de autónomos en España".Sobre su futuro, el influencer reconoce que está un poco cansado de El Cejas y que ahora quiere enfocarse "en cosas más serias", sobre todo en su carrera como actor tras el éxito que cosechó en taquilla la película que protagonizó junto a Santiago Segura, A todo tren: Destino Asturias."Tengo 20 años, imagínate la de cosas que me quedan por hacer. Quiero comérmelo 'tó'", sostiene.

