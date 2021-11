https://mundo.sputniknews.com/20211108/dios-con-asterisco-la-iglesia-catolica-ante-ia-neutralidad-de-genero-1118008898.html

Dios con asterisco: la Iglesia católica ante Ia neutralidad de género

Dios con asterisco: la Iglesia católica ante Ia neutralidad de género

ROMA (Sputnik) — El tema de la neutralidad de género adquiere un matiz teológico con la reciente propuesta de la Comunidad de Jóvenes Católicos de Alemania de...

Los cristianos que hablan chino, japonés, finlandés y centenares de otras lenguas no se plantean el problema de si hay que definir a Dios como "él" o "ella". Por una razón muy sencilla: en la mayoría de los idiomas del mundo no existen los géneros gramaticales.Pero sí los hay en muchos idiomas indoeuropeos. En los siglos pasados Dios era hombre por omisión y los pintores no dudaban en personificarlo en un señor anciano con barba blanca: basta recordar la famosa "Creación de Adán", de Miguel Ángel, en la bóveda de la Capilla Sixtina.Dios como problema de géneroA diferencia de los tiempos de Miguel Ángel, hoy la neutralidad de género es un tema muy debatido, con lo cual también atrae la atención la pregunta de si Dios es "él" o "ella".A finales de octubre, en Alemania, la Comunidad de Jóvenes Católicos —KjG, por sus siglas en alemán—, que, según sus propios datos, cuenta con unos 80.000 miembros de entre 9 y 25 años de edad, propuso acompañar la palabra "Gott" (Dios) con un asterisco. Otra opción sería la de ponerle el signo +, el cual también podría interpretarse como una cruz. ¿Y en el idioma hablado? Para KjG se puede decir "Dios asterisco" o "Dios más"."La pregunta principal es esta: ¿qué podemos hacer para reflejar la imagen de Dios, que es muy masculina en muchos lugares, en toda la diversidad que se merece?", explica a la revista alemana Der Spiegel la asistente espiritual de KjG, Rebekka Biesenbach.KjG se considera como una de las organizaciones católicas juveniles más de izquierda en Alemania. En 2018, incluso, participó en la manifestación del movimiento LGBT, conocida como la Marcha del orgullo, en la ciudad alemana de Stuttgart. La Comunidad insiste en que hay que reformar la Iglesia para hacerla más democrática y progresista y cree que modificar la escritura de la palabra más importante de la religión cristiana es un paso en la dirección justa.¿Dios padre o Dios madre?Por insólito que suene la propuesta, no es la primera vez que surge la cuestión del género de Dios. En 1978, en uno de sus discursos el papa Juan Pablo I, cuyo pontificado duró tan solo 33 días, pronunció esta frase: "Somos objeto de un amor sin fin de parte de Dios. Sabemos que tiene los ojos fijos en nosotros siempre, también cuando nos parece que es de noche. Dios es Padre, más aún, es madre".Casi treinta años después, en 2007, Benedicto XVI corrigió las palabras de su predecesor: "Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento Dios nunca se califica, ni se invoca como madre. Madre en la Biblia es una imagen, pero no un título de Dios". A su vez, la palabra padre "es adecuada para expresar la diferencia entre el Creador y la criatura, la soberanía de su acto creativo".En práctica, eso significaba que, con el siglo XXI ya bien entrado, el pontífice seguía imaginándose a Dios como ese anciano con la barba blanca que los católicos jóvenes y progresistas estigmatizan como símbolo de la dominación masculina.La jerarquía se oponeDe momento, la jerarquía eclesiástica no muestra una particular comprensión hacia el problema de la neutralidad de género del Altísimo. Mejor dicho, ni siquiera cree que sea un problema."En este momento en la Iglesia tenemos otras preocupaciones", asevera el portavoz de la Conferencia episcopal alemana, Matthias Kopp. Y a los que buscan términos más exactos para hablar de Dios les indica que "no podemos captar a Dios ni describirlo con palabras".Visto que el diálogo entre los progresistas y los conservadores de la Iglesia no arranca, se podría sugerir como una solución de compromiso la reflexión que hizo la Academia de la Crusca italiana a propósito del uso inmoderado del asterisco.Según los especialistas del italiano, el cual, así como el español, tiene dos géneros, el masculino y el femenino, no hay que forzar la lengua "para adaptarla a una ideología, por buena que ésta pueda parecer". Es justo luchar por la igualdad de género, pero también hay que ser "conscientes de que el sexo biológico y la identidad de género no son lo mismo que el género gramatical".Sin embargo, parece dudoso que la KjG y otros partidarios de la neutralidad de género en el ámbito eclesiástico hagan caso a las sentencias de la jerarquía católica o escuchen las llamadas a la moderación del mundo académico. La batalla por la igualdad de los sexos se combate en todos los frentes, incluso en algunos tan particulares como el de la teología.

