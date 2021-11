https://mundo.sputniknews.com/20211108/daniel-ortega-renueva-su-mandato-en-nicaragua-1118003547.html

Daniel Ortega renueva su mandato en Nicaragua

Daniel Ortega renueva su mandato en Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha renovado su mandato hasta 2027. El Canciller de Venezuela, Félix Plasencia, asegura que su país es el mejor... 08.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-08T17:36+0000

2021-11-08T17:36+0000

2021-11-08T17:36+0000

octavo mandamiento

rusia

eeuu

nicaragua

medioambiente

venezuela

ue

daniel ortega

elecciones

cooperación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1118003476_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_db0e583fb4cbd8f5917fb3f8a1d182d4.png

Daniel Ortega renueva su mandato en Nicaragua Daniel Ortega renueva su mandato en Nicaragua

Ortega renovadoEl presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, renueva sus votos al frente de su país, de acuerdo a los resultados preliminares de las elecciones generales celebradas este domingo en la nación centroamericana.Unos comicios libres y democráticos, según Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral: "Los resultados del escrutinio preliminar presentados por el Consejo Supremo Electoral confirmaron al líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega, como presidente de Nicaragua con el voto del 74,99% de las boletas escrutadas hasta el momento".Ortega, quien el próximo 11 de noviembre cumplirá 76 años, ha participado como candidato en todas las campañas presidenciales desde 1984. Si bien perdió sucesivamente las elecciones de 1990, 1996 y 2001, en 2006 se impuso y desde entonces se ha mantenido en el poder, y a juzgar por los resultados preliminares de la votación de este domingo, seguirá ahí hasta 2027, aguantando la presión incesante de EEUU, la OEA y la UE. Está última ya ha tachado de "ilegítimos" los resultados de los comicios celebrados la víspera en Nicaragua."Las elecciones que han tenido lugar en Nicaragua el 7 de noviembre se han celebrado sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad", dice el comunicado publicado en la página web del Servicio Europeo de Acción Exterior. La UE subrayó que el presidente actual "Daniel Ortega ha eliminado toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes".Bruselas denunció "el acoso y la intimidación sistemáticos de precandidatos presidenciales, dirigentes de la oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de empresas" durante la campaña electoral. "Las elecciones del 7 de noviembre completan la transformación de Nicaragua en un régimen autocrático", enfatiza.La UE informó que en este contexto "estudiará todos los instrumentos a nuestro alcance para adoptar medidas adicionales, incluidas aquellas que puedan ir más allá de las restricciones individuales". En realidad, no hay nada nuevo en estas advertencias procedentes del Viejo Continente, como en la postura de EEUU de no aceptación de las elecciones nicaragüenses, a las que el presidente, Joe Biden, criticó duramente, señalando que fueron una "pantomima"."Lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fueron unas elecciones de pantomima, ni libres ni justas, y sin duda no democráticas", dijo el mandatario en un comunicado emitido el domingo. Biden calificó a Ortega y Murillo de ser "ampliamente impopulares y sin un mandato democrático", y los acusó de gobernar Nicaragua como "autócratas, no diferentes a la familia Somoza contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace cuatro décadas".Mientras, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, cuestionó este lunes la decisión "inaceptable" de EEUU de rechazar los resultados de las elecciones presidenciales en Nicaragua celebradas el domingo. Según destacó Lavrov, los observadores rusos que siguieron el proceso electoral in situ, confirmaron que los comicios cumplieron la legislación de Nicaragua y se realizaron de manera organizada."Los preparativos de las elecciones y el propio proceso se llevaron a cabo en medio de una presión sin precedentes contra las autoridades nicaragüenses de parte de EEUU que había desatado un campaña para no reconocer sus resultados aún mucho antes de la celebración de los comicios. Según tengo entendido, la Casa Blanca, nada más concluir las elecciones, declaró ese mismo domingo que no las reconocía y llamó a otros países a seguirle. Creemos que esto es inaceptable y condenamos enérgicamente esa política", dijo Lavrov tras reunirse con su par venezolano, Félix Plasencia, este lunes en Moscú.El jefe de la diplomacia rusa recordó las "palabras sabias" del Libertador Simón Bolivar quien decía que "cada Estado debe elegir su forma de gobierno y los demás deben respetar esa elección". Y es que la presión contra Nicaragua comenzó en 2018, cuando la nación centroamericana se convirtió en el blanco de una injerencia encubierta en sus asuntos internos, y los intentos de derrocar la actual Administración nicaragüense continúan sin que se trate de guardar secreto de ello, constató el jefe de la diplomacia rusa. Por su parte el canciller venezolano Plasencia, declaró EEUU se entrometió en el proceso electoral de Nicaragua y Venezuela lo rechaza.Canciller Plasencia: "Venezuela es el mejor aliado y socio de Rusia en América Latina y el Caribe""Venezuela es, sin duda, el más leal, el más contundente y profundo socio y aliado de Rusia en América Latina y el Caribe". Lo manifestó el canciller venezolano, Félix Plasencia, tras mantener una reunión con el jefe de la diplomacia rusa, Sergúei Lavrov, celebrada en Moscú este lunes.Por su parte, el ministro ruso indicó que las conversaciones con su par venezolano confirmaron el interés que tienen ambas naciones por "seguir fortaleciendo sus lazos estratégicos", al tiempo que recordó que hace 25 años los dos países firmaron el Acuerdo de Amistad y Cooperación, un documento que según sus palabras, creó una base sólida para unas relaciones bilaterales "equitativas" y "mutuamente ventajosas"."Hemos recorrido un gran camino en estos 25 años, quedando demostrado que unas relaciones sobre la base de la confianza y el beneficio mutuo son sólidas y permiten arreglar todo tipo de cuestiones a pesar de desafíos y riesgos, como los planteados por la pandemia, así como a pesar de las medidas inamistosas de EEUU destinadas a torpedear el desarrollo socioeconómico de Venezuela", declaró.Entre los campos de la cooperación bilateral, Lavrov resaltó los suministros de la vacuna Sputnik V a Venezuela, así como las gestiones para organizar su producción en ese país caribeño. Unos gestos agradecidos por el ministro Plasencia.También destacó los contactos en ámbitos como el cultural, el humanitario o el educativo. Respecto a esto último, Lavrov comunicó que se amplió de 77 a 100 la cantidad de becas para estudiantes venezolanos.Al mismo tiempo, el canciller ruso saludó los esfuerzos del Gobierno de Venezuela para, mediante los diálogos con la oposición, propiciar la paz en el país, al tiempo que reiteró el rechazo a las sanciones occidentales contra la nación latinoamericana.Los ministros también abordaron las elecciones regionales y municipales de Venezuela del próximo 21 de noviembre, donde Lavrov prometió el apoyo de la parte rusa, tanto en su organización, como también en la observación.Durante el encuentro, el ministro Plasencia invitó a su homólogo a visitar Venezuela, una invitación que fue aceptada por Lavrov, quien dijo que las fechas de su viaje al país latinoamericano se precisarían en breve.Agenda verde de Occidente: ¿busca frenar a sus rivales?Las iniciativas verdes de Occidente no tienen nada que ver con el "supuesto cuidado del medio ambiente", sino que la intención es frenar el "desarrollo socioeconómico" de sus rivales, tal y como se desprende de las declaraciones a Sputnik de Carlos Andrés Ortiz, experto en temas energéticos.Ortiz subrayó que las "llamadas energías alternativas" son "de baja calidad, son costosas, y sólo funcionan en base a una sumatoria de subsidios", unos datos que sus promotores "nunca mencionan", al tiempo que llevan la "propaganda" contra la generación nuclear que "es muchísimo más limpia y menos contaminante que las llamadas energías renovables".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

eeuu

nicaragua

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, eeuu, nicaragua, medioambiente, venezuela, ue, daniel ortega, elecciones, cooperación, аудио