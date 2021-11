https://mundo.sputniknews.com/20211108/cuando-llaman-los-hijos-el-abuelo-que-alecciona-a-todos-sobre-la-importancia-de-la-sencillez-1117993293.html

"Cuando llaman los hijos": el abuelo que alecciona a todos sobre la importancia de la sencillez

De todas las cosas que creemos que nos hacen felices, el dinero siempre ha tenido un papel fundamental en la sociedad. Sin embargo, hay pequeños detalles que no se pueden comprar, y si no, que se lo digan al abuelo y el autor de la siguiente lista.Una usuaria de Twitter le preguntó a su abuelo qué cosas le hacían feliz y sus respuestas dejaron atónita a la nieta. Sus respuestas la dejaron tan impresionada que decidió compartirlas con la población a través de su cuenta. Entre ellas, se encuentran cosas tan sencillas como "merendar alguna tarde en el bar churros y chocolate" o hablar por teléfono con los hijos, "que no son muchas veces'', asegura el abuelo.La sinceridad y el disfrute de las pequeñas cosas de la vida de este abuelo ya ha emocionado a más de 200.000 personas que le han dado "me gusta" a la publicación de Julia y a otras 21.000 que la han compartido. La actriz española Ana Milán es una de ellas.Sin embargo, también han habido desertores que han criticado duramente su acción. "Si no sabes qué hace feliz a tu/s abuel@/s es que no les conoces. Y si no les conoces es que mucho caso no le/s hace/s... Así que lo de buena nieta y acongojada para conseguir likes te sobra".Tras visualizar la lista de cosas sencillas, muchas personas decidieron sumarse a la petición y preguntar lo mismo a sus seres queridos. Las respuestas son de lo más simbólicas y variopintas.

felicidad, lista, familia, abuelos, viral, nieta