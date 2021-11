https://mundo.sputniknews.com/20211108/colombia-no-reconoce-resultado-de-las-elecciones-en-nicaragua-1118012495.html

Colombia no reconoce resultado de las elecciones en Nicaragua

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que su Gobierno no reconoce el resultado de las elecciones presidenciales en Nicaragua, cuyos... 08.11.2021, Sputnik Mundo

"Claramente no podemos reconocer los resultados de las elecciones en Nicaragua (...) Lo digo sin ningún temor: Colombia no va a reconocer el resultado de estas elecciones fraudulentas. Esto no nos tiene que sorprender, esto era crónica de un fraude anunciado", dijo Duque en declaraciones a la prensa en Jerusalén (Israel), donde realiza una visita oficial, según declaraciones difundidas por su despacho.El mandatario colombiano recordó que su Gobierno ha hecho cuestionamientos públicos sobre la forma en que se ha tratado a los opositores, a la prensa y al sector privado en Nicaragua, y dijo que tras el resultado de los comicios es necesario conocer el dictamen de la Sociedad de Estados Americanos.Los resultados escrutados hasta ahora le dan a Ortega la victoria en la reelección, por lo que el exguerrillero, que llegó al poder en 2007, se mantendría en la Presidencia por cinco años más.En la actualidad siete aspirantes presidenciales de la oposición permanecen en prisión en ese país acusados de traición a la patria.

