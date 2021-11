https://mundo.sputniknews.com/20211108/cada-vez-que-venia-el-camarero-a-la-mesa-nos-cobraban-el-ticket-viral-de-un-polemico-bar-espanol--1117977559.html

"Cada vez que venía el camarero a la mesa nos cobraban": el ticket viral de un polémico bar español

Si viajas a España y te tomas algo en un bar, revisa bien el ticket. No vaya a ser que te ocurra lo que a este cliente en un establecimiento de Benavente, en... 08.11.2021, Sputnik Mundo

Que el sector de la hostelería ha sufrido mucho durante la pandemia es indudable. Pero no por ello hay que inflar los tickets de los clientes para obtener mayor beneficio.Es el caso de un bar de Zamora llamado Bar Imperial de Benavente, que cobra a sus clientes un porcentaje cada vez que se acerca a su mesa a atender una petición. Así lo denuncia en su cuenta de Twitter Blas Galey, un cliente afectado. "Cada vez que venía el camarero a la mesa de la terraza a traer algo: cerveza, la tapa... nos cobraba 20 céntimos", señala.Y no solo eso. El bar zamorano también cobra a sus clientes por cada cubierto. "El colmo fue el euro que nos cobró por poner unos cubiertos para cortar una tosta que habíamos pedido", continúa Galey.En total fueron 15 euros por una caña de cerveza, una Coca-Cola, una tostada de gulas y dos 24 mozas, que es un plato típico del bar. A ello habría que sumarle cuatro suplementos de "servicio de terraza" y un suplemento por "servicio de cubierto". El caso de Galey no es el único. De hecho, su publicación responde a la de otra afectada que denuncia el elevado precio de unas cervezas en un bar de Madrid. "Soy madrileña, vecina del centro de Madrid, primera vez que me estafan en un bar. Nueve euros por dos cervezas en barra, reclamo, me indican que está servida en copa, les digo que mal servicio, me responden que soy clienta pésima. Lugar: taberna Txakolina en la Cava Baja".

