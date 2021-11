https://mundo.sputniknews.com/20211108/bolsonaro-afirma-que-el-exjuez-moro-siempre-tuvo-intenciones-politicas-1118008785.html

Bolsonaro afirma que el exjuez Moro siempre tuvo "intenciones políticas"

Bolsonaro afirma que el exjuez Moro siempre tuvo "intenciones políticas"

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que Sérgio Moro, exjuez y exministro de Justicia, siempre tuvo "intenciones... 08.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-08T18:58+0000

2021-11-08T18:58+0000

2021-11-08T18:58+0000

américa latina

brasil

jair bolsonaro

sérgio moro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/16/1093917435_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b80b9de4b6c04fc041864c265640cf68.jpg

"Empiezas a entender un poco más las cosas, entender lo que me pasó a mí con el ministro Sérgio Moro; él siempre tuvo intenciones políticas, nada contra, pero lo hacía de forma camuflada", aseguró Bolsonaro en una entrevista con la radio local Jovem Pan.Bolsonaro aseguró que una vez nombrado ministro de Justicia, Moro ambicionaba un asiento en el Supremo Tribunal Federal, e insinuó que el hecho de negarse a indicarlo para el cargo estaría en el origen de sus problemas. Moro presentó su dimisión acusando a Bolsonaro de presionarlo para interferir en la independencia de la Policía Federal con el fin de proteger intereses personales, y desde entonces son enemigos públicos.El exjuez se hizo famoso a nivel nacional por liderar las investigaciones anticorrupción de la Operación Lava Jato y por condenar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), lo que impidió que se presentara a las elecciones de 2018.Tras su paso por el Ministerio de Justicia de Bolsonaro, Moro pasó un tiempo en la empresa privada pero ahora se dispone a volver a primera línea de la política.Su candidatura a las elecciones de 2022 aún no está confirmada; los analistas consideran que podría avanzar entre el electorado conservador pero que no tendría fuerza suficiente para posicionarse como una "tercera vía" entre la polarización Bolsonaro-Lula, los dos favoritos hasta el momento.

https://mundo.sputniknews.com/20211104/bolsonaro-es-interrogado-y-niega-interferencia-en-la-policia-federal-1117895258.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, jair bolsonaro, sérgio moro