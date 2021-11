https://mundo.sputniknews.com/20211108/biden-califica-de-pantomima-elecciones-en-nicaragua-1117972675.html

Biden califica de "pantomima" las elecciones en Nicaragua

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, criticó duramente las elecciones generales en Nicaragua, señalando que fueron una "pantomima". 08.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

eeuu

nicaragua

joe biden

centroamérica

elecciones generales en nicaragua (2021)

Biden calificó a Ortega y Murillo de ser "ampliamente impopulares y sin un mandato democrático", y los acusó de gobernar Nicaragua como "autócratas, no diferentes a la familia Somoza contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace cuatro décadas".El proceso electoral en Nicaragua ha recibido críticas por la detención de varios candidatos opositores acusados de corrupción y otros delitos, y la anulación del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).Varios han sido acusados de "traición a la patria" por ser financiados desde el exterior, según el Gobierno de Ortega, para generar un clima de desestabilización y subvertir el orden constitucional.Presión a NicaraguaEl presidente de Estados Unidos amenazó con mantener la presión diplomática y económica contra el Gobierno de Nicaragua tras las elecciones en el país centroamericano.Para el presidente norteamericano, las elecciones en Nicaragua no fueron "ni libres ni justas, y ciertamente no democráticas"."El encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos siete posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones", aseveró.Biden instó al Gobierno nicaragüense a "tomar medidas inmediatas para restaurar la democracia", así como a "liberar inmediata e incondicionalmente a los encarcelados injustamente", pese a que las autoridades del país centroamericano indicaron previamente que las personas detenidas se encontraban planificando acciones para boicotear las elecciones.Los nicaragüenses eligen presidente y vicepresidente de la República para el período 2022-2027, los 91 diputados de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y los 20 del Parlamento Centroamericano.

eeuu

nicaragua

centroamérica

