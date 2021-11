https://mundo.sputniknews.com/20211108/amlo-revela-sus-planes-para-festejar-su-cumpleanos-numero-68-1118007563.html

AMLO revela sus planes para festejar su cumpleaños número 68

El próximo sábado 13 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplirá 68 años y en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional... 08.11.2021, Sputnik Mundo

"Así como me ven soy tímido y me da mucha pena, sí, tenemos organizada una comida familiar, con mis hijos, mi esposa, es una comida aquí (en la Ciudad de México). Y eso es todo", señaló el presidente mandatario sobre sus planes de festejo. Durante su llamada mañanera, López Obrador agradeció por adelantado las muestras de cariño por parte de amigos y del pueblo mexicano. "El sábado cumplo 68 años y por adelantado le agradezco mucho a la gente que ya me están felicitando", dijo el morenista. El presidente mexicano señaló que para él no hay mejor regalo que pasar la fecha con su familia y amigos.

