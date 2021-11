https://mundo.sputniknews.com/20211108/amlo-reprocha-a-santiago-nieto-boda-ostentosa-el-servidor-publico-debe-evitar-esas-situaciones-1117998601.html

AMLO reprocha a Santiago Nieto su boda ostentosa: "El servidor público debe evitar esas situaciones"

AMLO reprocha a Santiago Nieto su boda ostentosa: "El servidor público debe evitar esas situaciones"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó la reciente boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de... 08.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

corrupción

guatemala

andrés manuel lópez obrador

uif

méxico

secretaría de hacienda y crédito público de méxico

"Creo que no es correcto porque el servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones, yo por eso no voy a eventos", declaró el presidente y consideró pertinente preguntar si las invitaciones a la boda podrían generar conflictos de intereses entre Nieto y sus obligaciones como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera."Que respondan los servidores públicos involucrados y si hay delito que perseguir que se actúe, que no haya impunidad para nadie", apuntó.El mandatario celebró que cada vez se sepa más de estos aspectos en la conversación pública en México, a diferencia del pasado, cuando había mucha ostentación y derroche, pero a espaldas de la ciudadanía."Pero todo se silenciaba, ahora no, por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad, y que sigan el ejemplo de (el presidente Benito) Juárez, que decía que el servidor público debería aprender a vivir en la justa medianía", declaró en la conferencia matutina de este lunes 8 de noviembre.Además, recordó que atender la situación de Nieto y Humphrey, quien se desempeña como consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), corresponde a la Cámara de Diputados.El derroche corrupto del periodo neoliberal ya se está superando, consideró, pero todavía quedan remanentes, inercias, de esa manera de comprender el servicio público.Sobre el dinero decomisado en el vuelo de Guatemala a México luego de la boda, López Obrador recordó que lo llevaba el dueño del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, y que se trataba de un monto de alrededor de 35.000 dólares, unos 700.000 pesos mexicanos.Aunque se trata de una cantidad considerable, señaló, es una bicoca en comparación con el dinero que recibía su diario en el periodo neoliberal por concepto de publicidad gubernamental."Es mucho 35.000 dólares si pensamos en lo que gana un trabajador, o lo que es el salario mínimo, incluso hasta lo que gana el presidente de México porque 700.000 son como seis meses de mi sueldo y eso que gano bien", apuntó."Sin embargo, si lo medimos de cuánto recibían los medios en el periodo neoliberal pues es una bicoca los 700.000 pesos porque este periódico, El Universal, en conjunto debe haber recibido en publicidad eso diariamente", criticó López Obrador.

