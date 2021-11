https://mundo.sputniknews.com/20211107/observador-ruso-elogia-el-desarrollo-de-las-elecciones-en-nicaragua-1117969958.html

Observador ruso elogia el desarrollo de las elecciones en Nicaragua

Observador ruso elogia el desarrollo de las elecciones en Nicaragua

MOSCÚ (Sputnik) — Las elecciones que celebra Nicaragua se están desarrollando en un ambiente de tranquilidad y con el cumplimiento de todas las medidas...

Al mismo tiempo, el observador ruso aseguró que las restricciones anticovid no dificultan el proceso de votación.También destacó que en la entrada de los centros hay listas de votantes, lo que, para Nóvikov, es prueba de la transparencia del proceso electoral.El diputado ruso también alabó las medidas para prevenir el fraude electoral en los comicios nicaragüenses."Es imposible votar dos veces, todo carrusel queda descartado por la simple razón de que, en cuanto uno vota, regresa donde los miembros de la junta receptora y estos le manchan el pulgar con una tinta especial que no se va dos o tres días, de ahí que uno no se pueda presentar con esta marca en ninguna otra mesa electoral e intentar votar", explicó.Este sistema "aumenta por supuesto la fiabilidad de los resultados de la votación", subrayó.Por otro lado, indicó que hay unidades policiales en las calles de las ciudades nicaragüenses, pero que su presencia "no salta a la vista".Según Nóvikov, el equipo de observadores rusos en las elecciones de Nicaragua está integrado por legisladores de ambas cámaras del Parlamento y miembros de la Comisión Electoral Central de Rusia.

