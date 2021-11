https://mundo.sputniknews.com/20211107/nicaragua-domingo-de-votos-fiesta-civica-y-pulgares-manchados-1117970900.html

Nicaragua, domingo de votos, fiesta cívica y pulgares manchados

Nicaragua, domingo de votos, fiesta cívica y pulgares manchados

MANAGUA (Sputnik) — El general Julio César Avilés, jefe del ejército de Nicaragua, llegó junto a su esposa e hijos a ejercer su derecho al voto en un colegio... 07.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-07T23:18+0000

2021-11-07T23:18+0000

2021-11-07T23:18+0000

américa latina

nicaragua

centroamérica

elecciones generales en nicaragua (2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/1117970874_0:10:3067:1735_1920x0_80_0_0_72c6ba3ca4a7e23e5342d3f4c479d2f4.jpg

La presencia del alto jefe castrense coincidió con la de votantes que, sin simpatizar precisamente con el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), el respeto presidió el ambiente, según constató Sputnik en la Universidad Católica de Nicaragua.En la casa de altos estudios, a pocos metros del exclusivista hospital Vivian Pellas, el más renombrado de su tipo en el sector privado, funciona una Junta Receptora de Votos que agrupa a ocho centros de votación.Nada más ajeno al tradicional bullicio estudiantil que impera de lunes a viernes en el campus, que el sosiego dominical en que transcurría el ejercicio democrático quinquenal.La carretera de Masaya, el eje vial por donde Managua se desborda hacia el suroriente, era una panacea para el tradicionalmente desordenado tránsito vehicular y apenas era visible algún agente del orden público.Al menos cuatro canales de televisión con alcance nacional mantienen al aire una trasmisión continua que arrancó antes de la apertura de las urnas y se presume concluirá a medianoche cuando el CSE adelante los resultados preliminares del escrutinio.Por las pantallas pasaron desde el amanecer las principales personalidades políticas del país luego de depositar su boleta en las urnas, pero también gente llana del pueblo nicaragüense.De estos últimos llamó la atención la lúcida presencia de Blanca Segovia Sandino Arauz, de 88 años, por cuyas venas corre la sangre del líder antimperialista general Augusto Cesar Sandino y Blanca Arauz, ambos exaltados al altar patrio de los Héroes Nacionales de Nicaragua.La octogenaria restó importancia a su linaje patriótico, dijo que lo importante era votar y animó a sus conciudadanos a la cita con las urnas.Al filo del mediodía se produjo el momento más esperado por los medios, cuando la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que aspiran a la reelección en la casilla numero dos (Alianza Unida Nicaragua Triunfa), asistieron a votar en un colegio del barrio capitalino El Carmen, donde está enclavada su residencia y la Secretaría General de la organización rojinegra.Minutos más tarde, desde una mesa adornada con motivos navideños, el jefe de Estado se dirigió al país en cadena nacional de radio y televisión.El discurso de 37 minutos se centró en contraponer la vía del voto al terrorismo que intentó desviar el curso constitucional de la República entre abril y julio de 2018.Y el derecho a defenderse de ese flagelo, tal como lo hacen otras naciones ante hechos del mismo corte, como la agresión de elementos ultraconservadores y supremacistas blancos a la sede del Congreso de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021.Comunicadores de los medios afines al gobierno contaron a Sputnik que en los Centros de Votación de los barrios de la clase trabajadora la afluencia a las urnas en la mañana fue bastante superior a los de los residenciales.De todas formas los colegios estarán abiertos hasta las 18:00 hora local y muchos nicas como buenos latinos que son suelen dejar las cosas para última hora y su puntualidad tiene poco que ver con la germánica.Una de las divisas lingüísticas de la patria del poeta universal Rubén Darío se resume en dos palabras: "al suave", un monumento a la paciencia que quizá a media tarde mantenga a muchos electores en la placidez del dulce hogar.Ello no quita que un sector de la población abogue por la bandera de la abstención: la última encuesta divulgada por la firma M&R Consultores cuantificó en un 30% a quienes son partidarios de no salir de casa.Y no debe ser precisamente por el asco a regresar con el dedo pulgar manchado de tinta indeleble, la muestra irrefutable de su compromiso ciudadano.

https://mundo.sputniknews.com/20211106/quien-es-quien-en-las-presidenciales-de-nicaragua-1117957337.html

https://mundo.sputniknews.com/20211106/a-dios-rogando-y-nicaragua-votando-1117957010.html

nicaragua

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nicaragua, centroamérica, elecciones generales en nicaragua (2021)