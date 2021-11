https://mundo.sputniknews.com/20211107/los-5-consejos-financieros-que-nos-ensena-el-juego-del-calamar-1117965538.html

Los 5 consejos financieros que nos enseña 'El juego del calamar'

Los 5 consejos financieros que nos enseña 'El juego del calamar'

La serie del momento, 'El juego del calamar', no solo es fascinante, sino que también contiene varios consejos que pueden ser útiles para quienes quieren...

el juego del calamar (serie)

¿Cómo deberías administrar tu dinero si no quieres acabar luchando a vida o muerte para salir de las deudas?1. Toma micropréstamos por un microplazoEl protagonista de la serie, Seong Gi-hun, es un cliente habitual de las empresas de microcréditos. Pero su salario de chófer no es suficiente como para devolver el dinero.La experta subraya que los microcréditos son más fáciles de obtener, por lo que en ciertos casos, se pueden justificar: por ejemplo, si no tienes tiempo para formalizar los papeles necesarios para un préstamo bancario tradicional.2. Limita tus deudas a 1/3 de lo que ganasLas deudas de Seong Gi-hun superan los 350.000 dólares: el hombre tiene que pagar alrededor de 136.000 dólares a las empresas de microcréditos y más de 200.000 dólares al banco.No obstante, nunca deberías destinar más de un tercio de lo que ganas para pagar los préstamos, explica Zaviálova, quien lo califica de "la fórmula básica de la economía personal".3. Nunca pidas un préstamo para pagar otroAlrededor del 1% de los surcoreanos vive por debajo del umbral de la pobreza. El guionista y director de la famosa serie, Hwang Dong-hyeok, confesó en una entrevista que también tuvo un período difícil en cierto momento de su vida, algo que sirvió de inspiración para la trama de El juego del calamar.Los expertos en economía advierten que pedir un préstamo para pagar otro es un error bastante común. Esta peligrosa trampa financiera puede llevarte a la quiebra.Si no tienes suficiente dinero para pagar la deuda, simplemente acude al banco en el que solicitaste el préstamo: lo más probable es que te ofrezcan extender el plazo del crédito y, por consecuencia, reducir la cuota mensual.4. Ojo con el 'dinero rápido'Las pirámides financieras y los trabajos semilegales son otra trampa. Si bien Seong Gi-hun lo arriesgó todo y se convirtió en multimillonario al ganar el violento juego de supervivencia, nunca deberías confiar en extraños que prometen resolver todos tus problemas financieros.5. Evita usar herramientas financieras que no comprendesEl protagonista de la serie Cho Sang-woo es un gestor de inversiones buscado por la Policía por cometer fraude con el dinero de sus clientes. El hombre tiene deudas por más de cinco millones de dólares. En una de las escenas, cuenta a Seong Gi-hun que invirtió en los denominados futures (contratos de futuros), a lo que este le pregunta si se refiere a la "ropa para una mujer".Trata de evitar cometer operaciones que no entiendes. "Los contratos de futuros, el apalancamiento financiero, las herramientas estructurales o los bonos subordinados son herramientas de inversiones muy complicadas", explica Iliá Plinder, experto del Banco de Rusia.Para no cometer errores, simplemente acude a un curso de corredores de negocios o utiliza un simulador virtual antes de invertir.

