El 'Fantasma Verde': cómo fueron los asaltos del tren blindado que horrorizaba al Ejército nazi

Hace 80 años, el 7 de noviembre de 1941, el legendario tren blindado Zhelezniakov llevó a cabo su primera incursión de combate, y se ganó el apodo del... 07.11.2021, Sputnik Mundo

defensa

crimea

segunda guerra mundial

tren blindado

🛡️ historias militares

El tren blindado entró en servicio bajo el número BP-5, pero también se le dio un nombre personal: Zhelezniakov. El 4 de noviembre, el tren estaba listo y ese mismo día pasó a formar parte de la defensa costera de la base principal de la Flota del Mar Negro: Sebastopol. De hecho, fue precisamente allí donde se construyó, en los talleres de la Planta Marítima de Sebastopol.El Zhelezniakov estaba armado con 5 cañones de 76,2 mm, 3 cañones de artillería 34-k, 2 cañones Lender, 2 morteros de 82 mm, 2 ametralladoras pesadas DSHK y 14 ametralladoras Maxim. Más tarde, su armamento fue parcialmente sustituido por otro más potente.El tren estaba protegido por un blindaje con un grosor de entre 15 y 30 milímetros, así como un blindaje compuesto de hormigón armado. Además, contaba con 4 plataformas blindadas de cuatro ejes, cada una de las cuales pesaba hasta 60 toneladas.Esta máquina de guerra era propulsada por la locomotora de vapor OV, y podía alcanzar velocidades de hasta 50 km/h. Para poder superar colinas empinadas, el Zhelezniakov también contaba con una locomotora de vapor pesada adicional.No fue el único tren blindado construido durante la defensa de Sebastopol: en total fueron construidos siete trenes similares. Sin embargo, todos fueron destruidos uno tras otro y solo el Zhelezniakov se distinguió por su capacidad de supervivencia y la buena suerte que lo acompañó.Parte de esta suerte provenía de la táctica de su uso. Aparecía en los lugares más inesperados, disparaba rápidamente su munición y desaparecía con la misma rapidez. Por ello, así como por el color del camuflaje, los nazis apodaron al BP-5 el Fantasma Verde.La primera misión del Fantasma VerdeEl 7 de noviembre de 1941, la tripulación del tren blindado recibió la orden de repeler el ataque de la infantería enemiga cerca del pueblo de Verjnesadovoye. Por el camino al pueblo, el BP-5 derrotó a una batería alemana en el valle de Belbek.Tras cumplir la tarea de repeler el ataque, el Zhelesniakov se retiró a un refugio previamente preparado. El tren blindado solía esconderse en estrechos tramos rocosos del ferrocarril o en túneles. De este modo, tras la incursión, evadió el fuego de artillería o los ataques aéreos dirigidos por las unidades de infantería alemanas.La ubicación de los campamentos de mantenimiento también cambiaba constantemente, así que la inteligencia alemana no lograba localizarlos por largos periodos de tiempo.Una salvación heróicaA finales de diciembre de 1941, el tren blindado participó en las batallas más duras por las montañas Mekenzievi, en la actual Ucrania. En esa batalla fue gravemente dañado por la artillería enemiga: una de las plataformas blindadas se desprendió de los rieles y la locomotora principal resultó dañada.Para escapar del fuego era necesario hacer reparaciones urgentes y lo peor de todo era el hecho de que hacían falta arreglos dentro del horno de la locomotora. Para reducir la temperatura la llenaron de carbón mojado, pero el carbón cargado anteriormente siguió ardiendo.Entonces, el ayudante del conductor, Evgueni Matiush, se roció con agua fría de una manguera y se metió en el horno. Consiguió reparar los daños causados por los fragmentos de proyectiles que impactaron en la caldera, pero el héroe ferroviario sufrió graves quemaduras y perdió inmediatamente el conocimiento tras la reparación. El maquinista principal sacó el tren fuera del fuego enemigo.La estación de los montes Mekenzievi acabó en manos de los alemanes. Sin embargo, el Zheleznyakov llevó a cabo un inesperado contraataque, destruyendo la maquinaria del enemigo y eliminando a la infantería desde cerca.Las hazañas del ZhelezniakovEl 29 de diciembre de 1941, la aviación de la Wehrmacht intentó destruir el tren blindado. El ataque aéreo fue repelido, pero parte de la tripulación murió. Antes de eso, el BP-5 ejecutó una operación muy complicada que consistió en transportar nuevos cañones a uno de los puntos principales de la defensa de Sebastopol: la batería de cañones pesados nº 30.En vísperas del Año Nuevo de 1942, el tren blindado fue reparado y reequipado: recibió cañones automáticos, morteros de 120 mm y varias ametralladoras adicionales. Entre enero y febrero de 1942, el BP-5 destruyó una batería de cañones pesados, 13 nidos de ametralladoras junto con el cómputo, 9 búnkeres, 6 trincheras, derribó 3 aviones, abatió varios vehículos y una docena de carros de ganso y eliminó al menos a 15.000 soldados de infantería con el fuego de cañones y ametralladoras.El Zhelezniakov también tuvo que entrar en combate con tanques. Por ejemplo, el 15 de junio de 1942 bombardeó una columna de tanques del enemigo, destruyendo tres de ellos.El final del Fantasma VerdeEl tren blindado combatió hasta el 26 de junio de 1942 y en total realizó 140 salidas de combate. Los días 26 y 27 de junio los alemanes consiguieron bombardear uno de los refugios del BP-5: el túnel de Troitsky. Varias docenas de bombarderos llevaron a cabo unos potentes ataques aéreos. Solo una locomotora de vapor con una de las plataformas blindadas logró escapar del túnel.Más tarde, la tripulación retiró algunos de los cañones y ametralladoras de las plataformas bloqueadas en el túnel mientras rastrillaba los escombros tras los bombardeos. Este armamento fue utilizado en la defensa de las posiciones de la infantería soviética.Cuando Sebastopol y toda la península de Crimea fue capturada por los alemanes, estos despejaron el túnel de Troitsky y sacaron fuera lo que quedaba del Zhelezniakov. Después de haberlo reparado, los alemanes lo llamaron Eugen. El tren blindado permaneció en Crimea hasta la ofensiva soviética y durante la retirada de la península, el Ejército nazí voló por los aires el tren para que no volviera a manos soviéticas.Para conmemorar la gesta de la tripulación del Fantasma Verde, se construyó un monumento en Sebastopol en la década de 1970. Consta de una locomotora de vapor de la serie E, que se utilizó como auxiliar, y una plataforma blindada con un cañón naval pesado. No tiene ninguna relación con el propio Zhelezniakov, pero es auténtico y fue utilizado durante la Gran Guerra Patria.

