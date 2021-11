https://mundo.sputniknews.com/20211107/el-equipo-de-rust-utilizo-la-pistola-de-alec-baldwin-para-practicas-de-tiro-el-dia-del-accidente-1117959088.html

El equipo de 'Rust' utilizó la pistola de Alec Baldwin para prácticas de tiro el día del accidente

A medida que avanza la investigación del incidente en el que el actor Alec Baldwin mató por accidente a una camarógrafa durante el rodaje de la película... 07.11.2021, Sputnik Mundo

Así, el equipo responsable de las armas era "preocupadamente verde, inmaduro e irresponsable", según unos testigos que relataron los hechos a la cadena Fox. La fuente relató que los miembros del rodaje estaban "aterrorizados" por la manera en la que los armeros manejaban las pistolas.De acuerdo con la fuente, los que entraban en contacto con las armas no eran informados sobre las reglas de seguridad. Como ejemplo, el testigo proporcionó a la cadena una imagen en la que se ve a una miembro del rodaje apoyar el cañón del rifle contra su estómago mientras utilizaba su celular. En otra ocasión, la encargada de las armas, Hannah Gutierrez-Reed, podía simplemente aceptar una pistola y guardarla sin ni siquiera comprobar si estaba cargada o no."Cosas así simplemente parecían poco profesionales y no creaban un ambiente de seguridad o profesionalismo. Cuando llegas a saber que ella dijo que su formación viene de su padre, piensas que está en esta posición debido a sus conexiones", aseveró la fuente haciendo alusión al padre de Gutierrez-Reed, que es un reconocido armero en Hollywood.Además de ello, pocas horas antes del fatal accidente, miembros del equipo de rodaje usaron la pistola de Baldwin para hacer prácticas de tiro contra latas de cerveza, informó otra fuente al medio Wrap. Asimismo, fuentes de la producción comunicaron que la pistola se usaba para prácticas de tiro fuera del horario laboral, lo cual podría explicar cómo una bala acabó dentro del arma, según el portal TMZ.Informes anteriores destacaron que hubo más accidentes con estas armas en el set, incluido otro caso cuando fue disparada una bala de verdad, aunque afortunadamente no hubo víctimas en aquellas ocasiones.El camarógrafo asistente, Lane Luper, abandonó el set debido a problemas de seguridad y en una entrevista con Hollywood Reporter describió al equipo de armeros de Gutierrez como "tres personas sin experiencia".El periodico New York Post asegura citando fuentes que Gutierrez-Reed, con una paga de menos de 8.000 dólares, fue contratada por su bajo costo y nepotismo.Aparte de ser la responsable por las armas, Gutierrez-Reed también desempeñaba las funciones de asistente del gerente de propiedad como medida de ahorro.A su vez, el abogado de la última, Jason Bowles, aseguró a la cadena Fox que Hannah fue muy bien formada por su padre y que ella trabajó en sets con él desde que tenía 10 años. "Ella hacía todo lo que podía para asegurar la seguridad en el plató", concluyó el letrado.En octubre, el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente a la camarógrafa Halyna Hutchins e hirió al director de la cinta, Joel Souza, con un arma que creía no estar cargada. Hutchins fue trasladada a un hospital, pero no pudo ser salvada por la gravedad de la herida, mientras que Souza sobrevivió.

