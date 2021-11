https://mundo.sputniknews.com/20211106/muere-leonid-sigan-la-cara-del-periodismo-sovietico-1117956765.html

Muere Leonid Sigan, la cara del periodismo soviético

El 6 de noviembre ha sido un día triste para el periodismo ruso, ya que a la edad de 98 años falleció Leonid Sigan, el empleado más antiguo de estación de... 06.11.2021, Sputnik Mundo

rusia

polonia

segunda guerra mundial

periodismo

Trabajó en la radio desde 1943 y pasó de locutor a jefe del departamento de radiodifusión destinado a Polonia, uno de los países más complicados del momento para la radiodifusión.Aparte de su rico patrimonio periodístico y experiencia profesional, que compartió generosamente con sus colegas y personal subalterno, Leonid Sigan ha dejado valiosos testimonios de muchos procesos históricos del siglo XX, en los que participó y que atestiguó.Entre estos testimonios, las memorias de la Segunda Guerra Mundial ocupan un lugar especial, ya que este evento supuso una tragedia personal para Sigan.Siendo joven, huyó de la guerra desde Volinia y llegó a Moscú, pero no fue reclutado en el Ejército porque su registro de nacimiento era "inadecuado". En aquella época, la gente de Ucrania occidental y Bielorrusia era aceptada en batallones de construcción u otros trabajos similares, pero no se les permitía ir al frente.Sin embargo, el joven patriota estaba destinado a verse envuelto en los acontecimientos, aunque no fuera desde la primera línea. El punto de inflexión en el destino del estudiante de tercer año del Instituto del Acero fue una orden del Departamento Político del Ejército Rojo de buscar personas que supieran hablar polaco.En 1943, Leonid, graduado de una prestigiosa escuela de gramática en lengua polaca en Kremenets (actualmente Ucrania), fue enviado al Comité de Radio Nacional, que estaba reclutando locutores para la recién creada estación de radio de la Unión de Patriotas Polacos en la URSS, que transmitía desde Moscú.Las emisiones diarias de la emisora incluían informes sobre los acontecimientos en el frente. El programa de Moscú, por un lado, instaba a los polacos a luchar contra los invasores nazis y, por otro, mantenía informados a sus compatriotas, que por cosas del destino estaban dispersos por toda la URSS. En aquella época, en la Varsovia ocupada, los nazis calificaban a la estación de radiodifusión extranjera soviética como un "avispero de propaganda soviética" y castigaban severamente a quienes la escuchaban.Leonid Sigan, que en aquel entonces tenía 20 años, se convirtió en corresponsal y locutor de la redacción polaca. En enero de 1945 tuvo la oportunidad de leer las noticias de la liberación de Varsovia antes de que lo hiciera su colega mayor y mentor, la legendaria Voz de la Victoria Yuri Levitan.Esta fue la única vez en la transmisión a países extranjeros que este tipo de mensaje se emitió antes que en ruso."Así, por orden de los altos mandos, resultó que salté a Levitan. Fui yo quien transmitió la noticia de la liberación de Varsovia y por lo tanto al mundo entero", recordó Leonid Sigan.Sin embargo, esto no supuso un problema con Yuri Levitan, ya que eran amigos. La Voz de la Victoria patrocinaba a los jóvenes locutores: no solo les daba consejos de trabajo, sino que también les ayudaba en las difíciles circunstancias de la vida en la posguerra."Al quedarme sin seres queridos y haber abandonado mi tierra, trabajar en la radio fue una salvación para mí, una oportunidad de sentirme involucrado en una causa increíblemente importante (...) Nos necesitaban no solo las personas que se habían quedado atrás, sino también las que estaban detrás del frente. Nuestras palabras eran de esperanza de que la liberación llegaría, de que se pondría fin a la ocupación y a las tragedias", señaló Sigan a Sputnik en 2016.Leonid no regresó a su pequeña patria hasta 1946. En Kremenets consiguió reunirse con algunos conocidos y compañeros de clase, pero el contacto con su familia se perdió irremediablemente. Los nazis se aseguraron de que ni siquiera quedaran tumbas. Hasta sus últimos días fue un tema doloroso del que no le gustaba hablar.Durante los años de paz, Leonid Sigan siguió trabajando como periodista-reportero en el departamento polaco de la transmisora de radio y televisión estatal, en particular cubriendo los contactos soviético-polacos al más alto nivel. Trabajó como intérprete en los congresos del Partido Comunista y en las reuniones de los partidos obreros comunistas de los países del Pacto de Varsovia.Sigan fue el único periodista que se entrevistó con Wladyslaw Gomulka, secretario general del Partido Obrero Unificado Polaco, que por cuestiones de principios no solía hablar con la prensa.En 1964, Leonid encabezó la redacción polaca de la estación de radiodifusión extranjera.Hasta el final de su vida, Leonid Sigan trabajó en el conglomerado mediático Rossiya Segodnya. En la redacción polaca de Sputnik publicó programas de radio y artículos de opinión sobre la agenda polaca e internacional hasta mayo de 2021.En su última entrevista del 9 de mayo, el maestro recordó aquella emisión de enero de 1945 como uno de los momentos culminantes de su larga vida: "Estoy muy orgulloso de haber tenido el honor de decir a los oyentes que fue gracias a nuestros esfuerzos conjuntos que logramos esta gran victoria.”

polonia

