La inteligencia artificial recrea un desnudo oculto en una pintura de Picasso

En pleno 'período azul', el joven pintor español Pablo Picasso no siempre tenía dinero para adquirir materiales artísticos, por lo que a veces pintaba sobre... 06.11.2021, Sputnik Mundo

En 2010, un análisis por fluorescencia de rayos X ayudó a localizar el retrato de una mujer desnuda y con las piernas cruzadas escondido debajo del óleo La comida del ciego, considerado una de las obras más importantes del período azul de Picasso. Pero en ese entonces, solo se logró ver los contornos de la pintura.Los investigadores del proyecto Oxia Palus decidieron recrear el retrato, bautizado como El desnudo solitario en cuclillas, a todo color con la ayuda de una red neuronal. Para esto, entrenaron la inteligencia artificial con una colección de obras de arte de Picasso, después de lo cual recrearon la pintura y la imprimieron en lienzo sin perder la textura original.Curiosamente, el mismo retrato también aparece en el fondo de otra obra maestra del genio de Málaga, La vie (La vida), creada en 1903, y en algunos de sus bocetos.El 11 de octubre, los investigadores presentaron al público el óleo resucitado y anunciaron que formará parte de Deeep AI, una feria futurista de obras de arte recreadas por la inteligencia artificial. No obstante, horas antes de la exhibición, la Administración Picasso, una organización que gestiona los intereses de los herederos del artista, prohibió exhibir la pintura, acusando a Oxia Palus de violar los derechos del autor."Desvelar una obra de Picasso es una cuestión de los derechos del autor y, en particular, de los derechos morales. Es un derecho eterno que pertenece exclusivamente a los herederos del artista. Además, la inteligencia artificial que aprendió a pintar como Picasso, nunca tendrá esa percepción sutil de un artista que expresa su creatividad frente a cada uno de sus lienzos en blanco", expresa la jefa de asuntos legales de la organización, Claudia Andrieu.Por su parte, los creadores de la copia explican que, de hecho, no se trata de un intento de recrear una pintura actual de Picasso, sino de "una posible reconstrucción de una obra oculta debajo de La comida del ciego (1903)".

