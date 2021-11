https://mundo.sputniknews.com/20211106/el-inesperado-efecto-que-tienen-las-bebidas-azucaradas-sobre-el-rendimiento-de-los-preescolares-1117945158.html

El inesperado efecto que tienen las bebidas azucaradas sobre el rendimiento de los preescolares

El ensayo aleatorizado, de doble ciego y controlado con placebo entre preescolares de este país europeo sugiere ahora que la ración de azúcar en una bebida diaria puede tener un curioso impacto en el rendimiento en clase.El riguroso estudio experimental es el primero que examina los efectos inmediatos de las bebidas azucaradas en el rendimiento de los alumnos y los resultados sugieren que podría haber diferencias en la forma en que respondemos a la glucosa en función del sexo. Al menos este es el caso de los niños, cuando sus cerebros engullen energía a un ritmo mayor que el de los adultos.Por ejemplo, los autores descubrieron que entre los jóvenes varones en edad preescolar una sola bebida azucarada provoca un descenso significativo en las puntuaciones de los exámenes. El comportamiento de los chicos después de beber 35 gramos de azúcar se describió inicialmente como "relajado", aunque después de una hora, este estado de calma fue seguido por la inquietud.Las niñas de preescolar, en cambio, parecían no inmutarse por el azúcar. De hecho, sus resultados en matemáticas mejoraron."Los resultados indican claramente un impacto causal de las bebidas azucaradas en el comportamiento y los resultados de los niños", afirma el econometrista Fritz Schiltz, de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).Los autores del estudio afirman que sus resultados podrían explicar incluso en parte por qué los chicos de los grupos socioeconómicos más bajos tienden a rendir peor en la escuela. Parte de la respuesta radica en las bebidas azucaradas, ya que los niños de estos grupos socioeconómicos son también los que más las consumen.Con ello se destaca que harán falta muchas más investigaciones para confirmar la validez de esta hipótesis en otras partes del mundo y para otras edades.Diferencias entre los adultos y los niñosAlgunas investigaciones han demostrado que ingerir alimentos y bebidas con alto contenido en glucosa justo antes de una tarea de memoria puede mejorar el rendimiento cognitivo. Sin embargo, en su mayor parte estos estudios se aplicaron solo a adultos o ancianos.En comparación, a pesar de la gran cantidad de bebidas azucaradas que consumen los niños cada día, la relación entre la ingesta de glucosa de los niños y el rendimiento cognitivo sigue siendo poco concluyente.Son sorprendentemente pocas las investigaciones que han analizado los efectos cognitivos a corto plazo en esta población y por esta razón el estudio realizado en Bélgica tiene un gran valor.Los dos experimentos realizados en el marco del estudio abarcaron a 462 niños en edad preescolar, a la mitad de los cuales se les dio un refresco con sabor a limón con 35 gramos de azúcar y a la otra mitad se les dio bebidas endulzadas artificialmente con cero azúcar. Después los investigadores evaluaron el rendimiento de los niños tanto durante el subidón como el bajón de azúcar.Las bebidas azucaradas parecían tardar unos 45 minutos en surtir efecto y mostrar beneficios en las puntuaciones de matemáticas de las niñas. Después de dos horas, los beneficios parecían desvanecerse. Por otro lado, las puntuaciones en matemáticas de los chicos tendían a disminuir una hora después de tomar una bebida azucarada. Incluso después de dos horas, los efectos negativos seguían siendo evidentes.El equipo no puede estar seguro de por qué una bebida azucarada podría reducir la puntuación en matemáticas de un niño, pero sospechan que tiene algo que ver con el estrés, el consumo de azúcar y el rendimiento de los estudiantes. La inquietud que muestran los niños después de tomar una bebida azucarada también podría estar causando alguna distracción.Como el estudio es el primero de este tipo, los resultados no pueden compararse con nada más, por lo que es difícil ponerlos en perspectiva. No obstante, las diferencias de sexo identificadas entre los preescolares en este estudio se mantuvieron en ambos ensayos, que fueron diseñados rigurosamente, por lo que deben investigarse más.

