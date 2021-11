https://mundo.sputniknews.com/20211106/comision-de-ecuador-recomienda-a-asamblea-verificar-supuestos-incumplimientos-de-lasso-1117943904.html

Comisión de Ecuador recomienda a Asamblea verificar supuestos incumplimientos de Lasso

QUITO (Sputnik) — La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional de Ecuador recomendó al pleno legislativo que verifique una supuesta... 06.11.2021, Sputnik Mundo

El informe se refiere a la investigación que realizó la comisión sobre el caso Papeles de Pandora, y que fue aprobado el viernes con 6 votos afirmativos, dos en contra y una abstención.No tiene carácter de vinculante por lo que el Pleno podrá acogerlo o no, y en caso de aceptarlo requiere de 70 votos para aprobarlo.El artículo 130 se refiere a las causas por las que la Asamblea Nacional puede destituir a un presidente y el numeral dos hace referencia a grave crisis política o conmoción interna.El informe también sugiere la comparecencia de Lasso en el pleno de la Asamblea.El legislador Juan Fernando Flores, de la bancada oficialista, dijo que el informe no incluye pruebas de las aseveraciones que hace.La comisión recibió documentos entregados por una asambleísta de UNES, movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), sobre el supuesto incumplimiento de Lasso a la disposición de la Consulta Popular y afirmó que probarían que el mandatario incumplió con la disposición de no tener empresas en paraísos fiscales para ser candidato a la presidencia de Ecuador.Sin embargo, el abogado de Lasso, Eduardo Carmigniani, presentó documentación de la Superintendencia de Bancos de Panamá que contradicen esa aseveración.Según los Papeles de Pandora, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Lasso se deshizo de un entramado de empresas offshore que tenía en paraísos fiscales antes de ser candidato a la presidencia.Los registros filtrados muestran que Lasso transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur (EEUU centro-norte) en diciembre de 2017 desde dos fundaciones secretas en Panamá, tres meses después de que el parlamento de Ecuador aprobara una ley que prohíbe a los funcionarios públicos mantener activos en paraísos fiscales.La decisión de Lasso se dio después de que el gobierno de Correa impulsara una ley para prohibir a los candidatos ser beneficiarios de sociedades en paraísos fiscales.Lasso habría tenido hasta 14 sociedades financieras en Panamá y Estados Unidos.El mandatario asumió el Gobierno el pasado 24 de mayo, tras vencer, en abril, en la segunda vuelta electoral a Andrés Arauz, candidato del expresidente Correa.

ecuador

