https://mundo.sputniknews.com/20211105/vox-populi-en-nicaragua-la-suerte-esta-echada-1117939833.html

Vox populi en Nicaragua: la suerte está echada…

Vox populi en Nicaragua: la suerte está echada…

MANAGUA (Sputnik) — A pesar de que rige el silencio electoral, el eventual resultado de los comicios del próximo 7 de noviembre ya es 'vox populi' en... 05.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-05T23:13+0000

2021-11-05T23:13+0000

2021-11-05T23:13+0000

américa latina

nicaragua

daniel ortega

rosario murillo

frente sandinista de liberación nacional (fsln)

elecciones generales en nicaragua (2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1117939805_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_314a66e46023cf48d67e07a09ea586f8.jpg

Según el más reciente sondeo de la firma encuestadora M&R Consultores, la dupla Daniel Ortega-Rosario Murillo tendría un 70,7% de intención de voto, el doble de lo que necesitaría para, de acuerdo con la ley electoral de este país, ser declarados vencedores.Dicho estudio de opinión fue realizado del 16 al 23 de octubre pasado, a 2.002 personas mayores de 16 años, entre poblaciones rurales y urbanas de los 16 departamentos y 2 regiones autónomas de Nicaragua.En rueda de prensa, el escritor Francisco Bautista Lara valoró que un 70% de la población declaró su intención de votar, libre y voluntariamente, en la jornada cívica del domingo próximo (7 de noviembre), cuya importancia fue resaltada por un 88,7% de los consultados.El también especialista en temas de seguridad instó a la ciudadanía a ejercer de manera cívica su derecho legítimo, y destacó que la votación expresa la voluntad de los nicaragüenses de construir sus grandes aspiraciones: paz, estabilidad, prosperidad, equidad y solidaridad.Más indicadoresLa encuesta de marras reflejó que un 77,5% de los entrevistados considera que para que Nicaragua avance social y económicamente, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) debe gobernar al país.Así, la gobernante Alianza Unida "Nicaragua Triunfa" recibiría un 70,7% de los votos para la reelección de Ortega como presidente y Murillo como su vicepresidenta, mientras el conjunto de las fuerzas opositoras apenas recibiría un 11,2 por ciento.Dichas formaciones son el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), la Alianza por la República (APRE), el "Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka" (Yatama) y Camino Cristiano.A su vez, un 18.1% prefirió no decir por quién votarán.Voto sólido en alzaLas proyecciones indican también un alza en el llamado voto sólido, emitido por la base militante y simpatizante de un partido político, para los candidatos sandinistas.El representante de la firma M&R, Raúl Obregón, explicó a la Agencia Sputnik que esto responde, por lo general, a indicadores como satisfacción de los servicios, calificación de la capacidad de gestión y del trabajo que realiza el presidente de la República.También en diálogo con esta agencia, el experto en políticas públicas Xavier Díaz-Lacayo interpretó los resultados como un espaldarazo a la continuidad de un modelo centrado en la paz, la estabilidad, el crecimiento macroeconómico y el desarrollo humano.No todo es color rojinegroPero no todos los sondeos son tan complacientes o favorables al oficialismo en Nicaragua, como mostró uno realizado por la reconocida casa encuestadora CID-Gallup.Según dicha firma, si Ortega enfrentara a alguno de los siete aspirantes a la presidencia que fueron arrestados por delitos varios, el actual presidente solo obtendría un 19% de los votos, frente a un 65% la oposición.De acuerdo con CID-Gallup, entre estos candidatos que nunca fueron, los más populares serían los primos Juan Sebastián y Cristiana Chamorro, Miguel Mora , Félix Maradiaga, Medardo Mairena y Arturo Cruz, todos con más del 50% de aprobación.Igual, esta pesquisa arrojó un elevado nivel de apatía electoral (56%), sobre todo porque los consultados aseguraron tener poca o ninguna confianza en el Consejo Supremo Electoral, por su presunta subordinación al oficialismo.Al menos 1.200 nicaragüenses fueron entrevistados del 14 de septiembre al 4 de octubre pasado por CID-Gallup para esta encuesta, que recogió además la preocupación existente por asuntos como el empleo o el manejo gubernamental de la pandemia.Las urnas hablaránLos sondeos, sin embargo, no son más que eso, proyecciones calculadas a partir de preguntas que también tienen su sesgo, y cuya infalibilidad ha sido destrozada una y otra vez por la historia: al final, la ciudadanía decidirá en las urnas cuál será el rumbo que tome Nicaragua el próximo lustro.Por demás, en este nuevo proceso electoral están llamados a votar cerca de 4.5 millones de personas, quienes elegirán al presidente y vicepresidente, de la República, los 91 diputados a la Asamblea Nacional y los 20 al Parlamento Centroamericano.

https://mundo.sputniknews.com/20211103/el-impacto-en-logros-y-cifras-de-la-gestion-del-frente-sandinista-en-nicaragua-1117830305.html

https://mundo.sputniknews.com/20211029/nicaragua-en-que-consiste-la-campana-de-deslegitimacion-contra-las-elecciones-de-noviembre-1117704024.html

https://mundo.sputniknews.com/20211105/liberales-en-nicaragua-de-las-mieles-del-poder-a-la-lucha-fratricida-1117929781.html

https://mundo.sputniknews.com/20211105/el-fracaso-de-la-oposicion-nicaraguense-a-la-hora-de-crear-una-plataforma-comun-1117931027.html

nicaragua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Marcela Rivera

Marcela Rivera

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Marcela Rivera

nicaragua, daniel ortega, rosario murillo, frente sandinista de liberación nacional (fsln), elecciones generales en nicaragua (2021)