Rusia y Bielorrusia: la unión hace la fuerza

Rusia y Bielorrusia: la unión hace la fuerza

Rusia y Bielorrusia avanzan en la construcción del Estado de la Unión al aprobar 28 acuerdos de cooperación. Nicaragua en la antesala de sus elecciones... 05.11.2021

Rusia y Bielorrusia: la unión hace la fuerza

Rusia y Bielorrusia avanzan en construcción de Estado de la Unión con aprobación de 28 programas de cooperaciónRusia y Bielorrusia han dado un paso más hacia la integración económica y en otros ámbitos en el marco del Estado de la Unión con la suscripción de un paquete de 28 acuerdos por parte de los presidentes, Vladímir Putin y Alexandr Lukashenko.Con la firma del decreto correspondiente por ambos mandatarios, culminó una reunión telemática del Consejo Supremo del Estado de la Unión en la que también participaron los primeros ministros de Rusia y Bielorrusia, y los jefes de sus respectivos parlamentos.El presidente ruso, Vladímir Putin, quien participó en la reunión desde la ciudad portuaria rusa de Sebastopol, en Crimea, definió la importancia del evento: "Esta reunión del Consejo Supremo de Estado de la Unión realmente tiene una gran importancia. Nos toca aprobar una serie de documentos llamados a desarrollar y profundizar la integración ruso-bielorrusa en el ámbito de la economía, la política, la materia militar. Rusia y Bielorrusia tienen mucho en común. Nos une una amistad fraternal de siglos, una historia común, los valores espirituales y morales, y a menudo simplemente unos lazos de parentesco", indicó el líder ruso.Mientras, el mandatario bielorruso, Alexandr Lukashenko, dijo que la reunión del Consejo Supremo supone el comienzo de una nueva etapa en la relación bilateral: "De hecho, procedemos a 'resetear' el espacio económico común. Esto supone la implementación de tecnologías modernas, así como estilos y métodos a la hora de tomar decisiones·, dijo.El resultado de este trabajo debe plasmarse en la formación de un ambiente cualitativamente nuevo de circulación de mercancías y servicios, la creación de unos mercados sectoriales unificados, la realización de políticas unificadas en las esferas de finanzas, impuestos, créditos, industria y otras. Cabe recordar que Rusia y Bielorrusia acordaron aún en 1996 crear el Estado de la Unión.El ecuatoriano que dio la voz en español a un programa educativo espacial ruso para LatinoaméricaLa implementación en Latinoamérica de un programa educativo aeroespacial elaborado por la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia [UESOR], también ha sido posible gracias al ecuatoriano Andrés Martínez, egresado de este centro docente donde se está doctorando en mecatrónica y robótica, quien hizo un gran esfuerzo para traducirlo al español.Se trata de un voluminoso curso de lecciones "de unas 500 páginas solamente en texto", al tiempo que incluye también material audiovisual, indicó Martínez en conversación con Sputnik, al señalar que dedicó varios meses para que este contenido "llegue ya en español completamente" a sus destinatarios.Un contenido "bastante extenso y bastante complejo", donde le tocó traducir la terminología "acerca de los sistemas de teledetección de la Tierra", "la estructura interna de los nanosatélites" o "las ondas de frecuencia a la que trabajan estos equipos satelitales".Subrayó que traducirlo bien no habría sido posible sin la "formación académica" recibida en la UESOR, a donde le llevó su pasión por la "mecánica, electrónica e informática", tres áreas que se unen en la carrera de mecatrónica. Por esta razón, tras barajar varias opciones "una vez finalizada la secundaria", Martínez se inclinó por ir a estudiar a Rusia."Al pasar los años me siento bastante contento por haber tomado esa decisión, por haber tenido la oportunidad de recibir la formación en este centro como es la UESOR en el área de Mecatrónica", afirmó Martínez, quien actualmente está "trabajando como docente titular en el Departamento de Mecatrónica y Robótica" de esta universidad, enseñando tanto a estudiantes rusos, como también a los de otros países que se forman en esta carrera.Al mismo tiempo, está "preparando el trabajo de tesis doctoral", acercándose "hacia el objetivo que es concluir con su defensa el verano próximo".Además de la formación académica, Martínez tuvo la felicidad de encontrar en Rusia su amor, una mujer rusa que le regaló una hija. La niña, que ya tiene cuatro años, no solamente es hermosa –participando ahora en un concurso de belleza–, sino también muy inteligente, absorbiendo, tanto el idioma y la cultura de su madre, como también de su padre ecuatoriano.En este contexto, agradeció también a los familiares de su esposa por haberle acogido "de una buena manera" desde el primer momento."Si bien es cierto que cada país, cada región tiene su cultura, sin embrago, creería yo que para un latinoamericano la adaptación en una familia rusa no es tan compleja, tal vez me arriesgaría a decir que, más o menos, guardamos una misma línea en cuanto a mentalidad, algo de costumbres, con ciertas variaciones que son lógicas, por supuesto; pero creería que en lo personal no fue tan complejo, ni siquiera fue difícil el adaptarme a las costumbres y tradiciones de la familia, en este caso, de mi esposa", dijo Martínez, al citar al mismo tiempo algunas "anécdotas" sobre diferencias culturales.Refiriéndose a sus planes para el futuro, este ecuatoriano resaltó que no faltan opciones atractivas "en cuanto a lo laboral" en Rusia. Sin embargo, manifestó que "lo más sensato" sería, "una vez culminado los estudios", volver a su país para llevar a Ecuador los conocimientos obtenidos en la UESOR, aportando al "fomento" y al "crecimiento" de áreas como "ingeniería" y "nuevas tecnologías", así como para "reproducir algunos de los proyectos que lleva a cabo la UESOR"."Mi interés primordial sería que puedan existir unos lazos cada vez más fuertes de amistad, de cooperación y de facilidad para el intercambio de conocimientos y tecnologías ente Ecuador y Rusia", concluyó Martínez.Nicaragua: antesala de elecciones bajo presión de EEUUEste domingo 7 de noviembre Nicaragua celebra sus elecciones generales. El presidente, Daniel Ortega, apuesta por su reelección, mientras Estados Unidos avanza en su plan de máxima presión para desconocer los resultados.Más de cuatro millones de nicaragüenses están convocados a las urnas. Octavo Mandamiento conversó sobre este tema con la periodista nicaragüense Tirsa Sáenz.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

