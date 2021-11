https://mundo.sputniknews.com/20211105/parlamentarios-europeos-denuncian-derechos-pisoteados-de-victimas-de-eta-1117923012.html

Parlamentarios europeos denuncian "derechos pisoteados" de víctimas de ETA

Parlamentarios europeos denuncian "derechos pisoteados" de víctimas de ETA

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — Los europarlamentarios de visita en España para emitir un informe sobre la cuestión de los asesinatos sin resolver de la... 05.11.2021

El grupo de eurodiputados de varios países se entrevistó durante tres días en España con diversos colectivos, incluidas las asociaciones de víctimas, y este 5 de noviembre presentaron sus conclusiones en una rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo en España.La francesa Agnes Evren actuó como portavoz del grupo y calificó la visita como "difícil y sumamente dolorosa", tras lo cual explicó que las víctimas reclaman "justicia, verdad y dignidad, y merecen que ya no se les humille más".También denunció que "algunos terroristas, incluso aunque se hayan beneficiado de beneficios penitenciarios, no cooperan".En esa misma línea, manifestó asimismo, aunque sin citar a ningún Estado en concreto, que "todavía hay muchos países que no cooperan y que albergan a terroristas en su seno".Informó asimismo que la mayor parte de los crímenes sin resolver entre los años 1978 y 1987 se ubican en las regiones del País Vasco y Navarra, y añadió que "la sociedad sometida al terror ha ayudado a favorecer esta impunidad durante mucho tiempo".La misión estuvo liderada Evren e integrada también por Alex Agius (eurodiputado de Malta, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), Vlad Gheorghe (eurodiputado de Rumanía, del grupo Renovar Europa) y Kosma Zlotowski (eurodiputado de Polonia, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos).En estos tres días, se reunieron con la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, que había solicitado la visita ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en relación con los 379 asesinatos sin resolver de los más de 850 que cometió ETA.Comenzaron su periplo en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, de la ciudad vasca de Vitoria.Añadió esta eurodiputada sobre este hecho que ella y sus compañeros se sintieron "conmovidos profundamente", tras estos días en los que también se reunieron con miembros de la Guardia Civil y de la Policía, además de magistrados y representantes de la Fiscalía.

