"No tiene que ser irreversible": una investigadora española descubre el desarrollo del párkinson

Una nueva investigación de la andaluza Patricia González arroja luz sobre el párkinson, revolucionando el panorama científico establecido durante décadas... 05.11.2021, Sputnik Mundo

Salto de gigante, paso evolutivo o un antes y un después. Hay consenso generalizado en la comunidad científica que recibe con los brazos abiertos los descubrimientos de la doctora Patricia González Rodríguez, una investigadora andaluza que ha dado un golpe sobre la mesa y revolucionado lo que hasta ahora sabíamos del párkinson y cómo hacerle frente.La enfermedad de párkinson es una enfermedad crónica y tras el alzhéimer, es la dolencia neurodegenerativa más extendida. En España se diagnostican 10.000 nuevos casos.Se trata de un proceso neurodegenerativo que afecta progresivamente al sistema nervioso. Los efectos más conocidos son la degradación de las neuronas dopaminérgicas, las que generan dopamina, que es algo así como el combustible que hace que nuestro cerebro haga conexión y transmisión y nos movamos correctamente. Es por eso que aparecen síntomas motores, como el temblor en reposo o la rigidez.Ahora hay esperanzas para las 150.000 personas afectadas en España (2018) "porque hay horizontes nuevos, hemos conseguido pasar de la investigación básica a la clínica y ya están en marcha patentes y ensayos con un laboratorio de Nueva York", cuenta eufórica desde Chicago Patricia Gómez.El nuevo trabajo de la investigadora gaditana, junto con el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) y de la Northwestern University de Chicago (Estados Unidos), ofrece luz donde solo había presunción. Por un lado, sobre cómo se transmite la degeneración en las neuronas y, por otro, sobre cómo reacciona nuestro cerebro ante la dolencia.Tumbando mitos: ni irreversible ni degenerativoEl trabajo de Gómez ofrece dos grandes hallazgos. Por un lado, al fin sabemos que para que el párkinson se desarrolle, no basta con que afecte a una parte de las neuronas dopaminérgicas, a los axones –algo así como las redes que conectan a las neuronas– como se había creído durante décadas, sino que debe afectar al cuerpo de la célula (soma). Esto abre la posibilidad a nuevos enfoques de tratamiento, "tenemos una nueva diana de acción en el cerebro, la substantia nigra, que es un área mucho más pequeña en la que intervenir –más chica que una nuez– y por los ensayos en ratones, sabemos que la terapia génica y la propulsión de dopamina mejora y atenúa los movimientos anormales del párkinson en fases tardías".Hasta ahora se habían realizado ensayos sin resultados en zonas más amplias del cerebro. Localizar el campo a tratar aumenta las probabilidades de éxito. Existe, por lo tanto, un nuevo universo de posibilidades a investigar dentro de cada célula.El otro aspecto destacado de la investigación es que, al perfilar tanto el desarrollo en las neuronas del párkinson, los investigadores han descubierto que las neuronas no mueren definitivamente cuando son afectadas, sino que quedan en una especie de letargo. "Descubrimos que las células no morían, simplemente cambiaban de traje –de fenotipo– y por eso no las veíamos. La idea en la que trabajamos ahora es en reactivar su actividad como liberadoras de dopamina", asegura. Así, se conseguiría conectar las funciones motoras de nuevo. El párkinson no sería, por lo tanto, progresivo e irreversible.Según la Sociedad Española de Neurología, los pacientes tardan una media de entre uno y tres años en obtener un diagnóstico acertado de párkinson. Síntomas como depresión o incluso estreñimiento, alteración del olfato o trastornos del sueño pueden ser la antesala de la enfermedad. Las posibilidades de tratamiento temprano en las células dopaminérgicas son ahora reales, "lo que hemos conseguido es más que gratificante, tras tantos años de trabajo"."El éxito en ciencia es una carrera de fondo"Para que el trabajo de Patricia González cope ahora todas las miradas, hubo que empezar por la experimentación animal. Fue en el IBIS de Sevilla, donde consiguieron, mediante reconversión genética, quitar un gen Nfuds2, "esto abrió un camino increíble, porque dimos con un modelo animal que se parecía muchísimo al parkinsonismo humano, lo que abría un mundo de posibilidades", nos explica José López Barneo, responsable de esta fase de la investigación en Sevilla y el "padre científico de Patricia Gómez", como ella misma lo define.La doctora comparte la alegría de que esta investigación "encumbre el trabajo que tantos años lleva realizando López Barneo y cambie al fin el panorama que se creía inamovible en el párkinson".Pero volvamos al principio, cuando una estudiante de Biología tenía claro que quería saber porqué cada célula de nuestro cuerpo nos permitía ser y mantenernos en pie, "siempre me atrajo la fisiología, así que le pedí al doctor López Borneo estar en su laboratorio". Joven y con prisas, primero le faltaba, eso sí, terminar Biología y doctorarse cum laude en Fisiología.Cuando en 2015 consiguieron desarrollar el primer modelo animal, un ratón, que desarrollaba los movimientos anormales propios del párkinson, Patricia planteó a López Barneo seguir profundizando. Para ello contactaron con el laboratorio puntero, el de James Surmeier en Chicago. "Tuve que cerrar mi casa y un capítulo de mi vida, dejar mi familia, amigos, mi mundo e irme a un sitio desconocido. No es fácil, pero hoy te puedo decir que mereció la pena tanto sacrificio".La historia de éxito de Patricia mezcla vocación, pero también mucho trabajo. "La ciencia es una carrera de fondo y es también una cuestión de suerte. Puedes dedicar años a una investigación sin éxito, pero si tienes suerte, la suerte te tiene que pillar trabajando".Por suerte para el panorama científico español, Patricia González retorna en marzo del 2022 al IBIS de Sevilla, aunque seguirá colaborando con los laboratorios de Chicago y Nueva York, todo un reto: "no es fácil hacer ciencia en España. Si comparas con Estados Unidos, básicamente hablamos de financiación y de las posibilidades de desarrollar y experimentar con medios y personal.Aunque en sus dos primeros años en Chicago contó con un contrato español de la Fundación Alonso Martín Escudero, el resto de su investigación ha sido financiada con holgura por la Michael J. Fox Foundation.A pesar del panorama científico español, Patricia irradia optimismo por los tempos "fugaces" con los que se están desarrollando los avances en su investigación. Vuelve a casa para disfrutar de la familia y de los añorados carnavales de Cádiz, pero con una pregunta que deja en el aire, "¿es necesario pasar por esto?, he emigrado seis años lejos de mi casa y familia, lo he sacrificado todo por la ciencia; pero, ¿por qué no podría haber desarrollado todo esto en mi país?"

