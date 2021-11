https://mundo.sputniknews.com/20211105/marighella-simbolo-de-la-resistencia-brasilena-llega-al-cine-a-pesar-de-bolsonaro-1117930355.html

Marighella, símbolo de la resistencia brasileña, llega al cine a pesar de Bolsonaro

Se estrenó finalmente en Brasil, la censurada película —ópera prima como director del reconocido actor brasileño Wagner Moura— sobre los últimos años de vida... 05.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

🎭 arte y cultura

brasil

cine

wagner moura

berlinale

La cinta Marighella, dirigida por el reconocido actor brasileño Wagner Moura (Narcos, Tropa de Élite), en su primera experiencia como director, y protagonizada por el músico y actor Seu Jorge, fue finalmente estrenada en su país de origen tras dos años de censura, el pasado 4 de noviembre. .La ópera prima de Moura reivindica la figura histórica del exguerrillero y exdiputado por el Partido Comunista de Brasil, Carlos Marighella, figura histórica de la resistencia a la dictadura del general Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967), quien derrocó al presidente constitucional Joao Gulart, y extendida hasta 1985, tras la elección de Tancredo Neves, apoyado por el Movimiento Democrático Brasileño.La proyección de la película, pronta para su estreno en noviembre de 2019, fue retrasada debido a que, "O2 Filmes [productora] no ha conseguido cumplir a tiempo todos los trámites requeridos por Ancine [Agencia Nacional del Cine]", afirmaron medios brasileños en 2019, en lo que para la producción del filme se trató lisa y llanamente de censura.Mientras no podía ser estrenada en su país, el filme tuvo una gran acogida en el reconocido Festival de Cine de Berlín (Berlinale). "Parece que el filme Marighella se ha convertido en una cuestión de Estado; el bolsonarismo está haciendo presión para que la película no llegue al cine", sostuvo Mario Magalhaes, autor del libro homónimo sobre el cual se basó la película de Moura.Desde la productora O2 Filmes, propiedad de Fernando Meirelles (director de Ciudad de Dios), argumentaron que la distribuidora Paris Filmes no quería estrenar la película por motivos políticos.

brasil

🎭 arte y cultura, brasil, cine, wagner moura, berlinale