Los puntos clave de la mañanera de AMLO del 5 de noviembre | minuto a minuto

En México no ha habido un presidente como Francisco I. Madero, con tanta vocación democrática y devoción por la libertad, pero no tenía base social, no estableció un acuerdo con el pueblo raso, señaló López Obrador, por lo que la prensa porfirista lo golpeó con una campaña de desprestigio enorme.

"Fue una campaña de prensa, en contra del presidente Madero, vil, más los militares porfiristas, Huerta venía de reprimir indígenas en la zona maya, en Guerrero", criticó el presidente. Madero se rodeó de estos militares porfiristas, señaló López Obrador, hasta que lo traicionaron.

"Porque no contaba con el respaldo del pueblo. Entonces nosotros sabemos eso", abundó.

Sin el respaldo del pueblo, el presidente de México no es más que un florero, un adorno, sentenció López Obrador.

Son millones los mexicanos que impulsan la transformación del país, defendió el presidente, de otro modo ya lo habrían sometido Reforma, El Universal, columnistas, intelectuales orgánicos y televisoras.