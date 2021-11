Llegan los nuevos 'caganers': Ayuso, Xavi o 'El juego del calamar' defecarán en Navidad

https://mundo.sputniknews.com/20211105/llegan-los-nuevos-caganers-ayuso-xavi-o-el-juego-del-calamar-defecaran-en-navidad--1117910700.html

La nueva colección de 'caganers' ya está aquí. Políticos, músicos o deportistas se estrenan como representantes de esta tradición catalana. 05.11.2021, Sputnik Mundo

Las calabazas y los murciélagos ya han desaparecido de escaparates y paredes. El tiempo de Halloween se despide hasta el año que viene y empiezan a sonar los villancicos. Luces, gorros de Papá Noel y mazapán van ocupando su lugar habitual a la espera de que llegue la Navidad. A pesar de que faltan semanas para el 25 de diciembre, la campaña comercial arranca motores. Y entre guirnaldas, espumillón y acebo, los caganers vuelven a la carga.Como es habitual, cada año a principios del mes de noviembre Caganer.com presenta su colección de figuras. Siempre con incorporaciones al catálogo. El tradicional pagès con barretina es acompañado por otros profesionales, tanto femeninos como masculinos. Para la temporada de 2021-2022, la empresa ha incluido los caganers de agente antidisturbios, empleado de los Transporte Metropolitanos de Barcelona, farmacéutico, pizzero, camarero, ejecutivo o empleada del hogar. También del mundo del deporte como el de halterofilia, el jugador de pádel y de tenis, la ciclista y el practicante de pádel surf. Para los más relajados, el dormilón.Y no solo trabajadores. Varios personajes públicos se unirán al amplio listado de reproducciones navideñas. Xavi Hernández, nuevo entrenador del Barcelona, ya tiene figura para el belén. También podrá ponerse a sí mismo el streamer Ibai Llanos. Leo Messi y Sergio Ramos ya tenían caganer, pero este año vuelven con una nueva camiseta, la del PSG. Desde el mundo de la cultura aterrizan los muñecos de Alaska, Tina Turner, Lluis Llach, Albert Pla y Andy Warhol. No se libra la política y contarán con su representación este año el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés; la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Prepárense ayusers.Más allá de la realidad, la ficción también tiene su hueco en el catálogo. El juego del calamar cuela a sus guardianes y a la muñeca de la primera prueba. "Seguimos creando figuras basándonos en la más estricta actualidad pero también homenajeando a personajes históricos. Con El juego del calamar pensamos que puede tener el mismo éxito que otra serie de Netlfix como La casa de papel, en la que agotamos sus caganers hace dos años", señala Marc Alós, escultor de Caganer.com. Además, Baby Yoda, Indiana Jones, Campanilla, Teo, James Bond, Naruto o los personajes de los videojuegos Among Us y Fortnite se estrenan como figura.Cada caganer está hecho a mano. "Son figuras hechas por nosotros mismos, pintadas aquí en casa y con productos de proximidad. Somos muy cuidadosos y buscamos que las figuras tengan cada vez más calidad", destaca Alós. Sus productos tienen el distintivo oficial de Producto Artesano (PAQ), que otorga el Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña.La familia Alós-Pla se dedica a la creación de caganers artesanales desde 1992. Desde su taller de Torroella de Montgrí (Girona) salen las figuras que adornarán los belenes de todo el mundo. En 2020, Fernando Simón, el pagès con guantes y mascarilla y el sanitario fueron los más vendidos. Este año ya se verá. Pero, seguro que estas pequeñas creaciones de la tradición catalana ocuparán su espacio junto al Portal de Belén en miles de hogares. Sea en forma de pastor, Pedro Sánchez, Vladimir Putin, Joe Biden o Rosalía.

