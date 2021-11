https://mundo.sputniknews.com/20211105/la-increible-propiedad-de-los-hongos-comprobada-por-la-ciencia-1117928656.html

La increíble propiedad de los hongos, comprobada por la ciencia

Una investigación científica corroboró lo que el conocimiento indígena y de monjes asiáticos promueve desde tiempos ancestrales: que el consumo de hongos puede... 05.11.2021, Sputnik Mundo

A lo largo de la historia, los hongos han sido utilizados como alimento y medicina, en rituales, para proteger cultivos, y mucho más. Ahora, la ciencia confirmó sus cualidades antidepresivas, contra la ansiedad, y preventivas de otros trastornos mentales.El estudio, publicado en la revista Journal of Affective Disorders en noviembre de 2021, se realizó en más de 24.000 estadounidenses con un promedio de edad de 45 años, entre 2005 y 2016. La mayoría (66%) eran personas blancas, no hispanas. Los investigadores analizaron su dieta y salud mental a lo largo del tiempo, y descubrieron que las personas que comían setas tenían menos probabilidades de sufrir depresión.Según los investigadores, las setas contienen ergotioneína, un antioxidante que protege del daño celular y tisular en el cuerpo, y ayudan a prevenir varias enfermedades mentales, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión."Las setas son la mayor fuente dietética del aminoácido ergotioneína, un antiinflamatorio que no puede ser sintetizado por los seres humanos", dijo al portal de noticias de investigación Futurity, el investigador principal del estudio, Djibril Ba, graduado del programa de doctorado en epidemiología de la Facultad de Medicina de Penn State (Pensilvania)."Tener altos niveles de esto puede reducir el riesgo de estrés oxidativo, lo que también podría reducir los síntomas de la depresión", agregó.¿Qué hongos previenen la depresión?Las setas de los Champiñones —quizá la variedad más consumida en el mundo—, contienen potasio, que se cree que disminuye la ansiedad. Además, algunas otras especies de setas comestibles —especialmente la Hericium erinaceus, también conocida como Melena de León—, previene los trastornos neuropsiquiátricos, incluida la depresión."El estudio se suma a la creciente lista de posibles beneficios para la salud del consumo de setas", dijo a Futurity Joshua Muscat, profesor de ciencias de la salud pública e investigador del Instituto del Cáncer de Penn State.Antes de esta investigación, había pocos estudios que examinaran la asociación entre el consumo de setas y la depresión, se explica en Futurity. La mayoría eran ensayos clínicos con menos de 100 participantes. Los investigadores afirman que este estudio pone de manifiesto la posible importancia clínica y de salud pública del consumo de setas como medio para reducir la depresión y prevenir otras enfermedades.

