https://mundo.sputniknews.com/20211105/la-empresa-de-zuckerberg-lanza-la-primera-campana-de-marca-tras-cambiar-el-nombre-a-meta-1117910349.html

La empresa de Zuckerberg lanza la primera campaña de marca tras cambiar el nombre a Meta

La empresa de Zuckerberg lanza la primera campaña de marca tras cambiar el nombre a Meta

MOSCÚ (Sputnik) — La compañía de Mark Zuckerberg lanzó su primera campaña de marca tras cambiar el nombre de Facebook a Meta. 05.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-05T10:19+0000

2021-11-05T10:19+0000

2021-11-05T10:32+0000

tecnología

facebook (red social)

meta (compañía)

mark zuckerberg

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1117910322_0:0:2109:1186_1920x0_80_0_0_45af04c727a028d312fe230849186c9c.jpg

"La primera campaña de marca de Meta: esto será divertido", apuntó el fundador y máximo ejecutivo de la empresa al lado de un vídeo que subió a su página de Facebook.El comercial muestra a cuatro jóvenes que están recorriendo la sala de un museo de arte y, al escuchar de repente un rugido de tigre, se acercan al cuadro que lo emite, Lucha entre un tigre y un búfalo (1908), de Henri Rousseau."Esa es la dimensión de la imaginación", anuncia el felino mirándoles desde el lienzo.Perplejos en un principio, los jóvenes se van fijando en otros personajes del cuadro −un tucán, varios flamingos, una pareja de simios, un búho y demás habitantes de la jungla− y empiezan a moverse al son de su baile rítmico, hasta que el bosque les envuelve en un metaverso de vívidos colores y sonidos culminando con el eslogan This is going to be fun (Eso va a ser divertido).El gigante de las redes sociales cuya imagen se ve salpicada estos días por una serie de escándalos anunció a fines de octubre pasado el cambio de nombre de Facebook a Meta, decisión que Mark Zuckerberg atribuyó a la apuesta por un espacio virtual más inmersivo, el metauniverso o metaverso. Las principales aplicaciones de la plataforma −Facebook, Instagram, WhatsApp y otras− mantendrán por ahora sus nombres actuales.

https://mundo.sputniknews.com/20211101/el-logo-de-meta-es-una-copia-esta-empresa-alemana-piensa-que-se-parece-al-suyo-1117779151.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook (red social), meta (compañía), mark zuckerberg, 🏛️ compañías