Hay una canción para cada día de noviembre: el hallazgo de un periodista argentino

A partir de un éxito de una banda de pop argentina, el periodista Diego Mancusi buceó entre las millones de canciones de Spotify para comprobar una sospecha... 05.11.2021, Sputnik Mundo

Hay días del año que nos recuerdan a canciones específicas. Y en el calendario, parece haber un mes del año particularmente inspirador para los compositores: noviembre. Más allá del clásico November Rain de los Guns n Roses, un periodista musical argentino descubrió que existe una canción para cada día del undécimo mes del año.La inquietud surgió el 4 de noviembre, un fecha que para miles de argentinos recuerda a la canción La melodía de Dios, un éxito de la desaparecida banda de pop Tan Biónica, liderada por el polémico cantante Chano Charpentier. "Con vos es 4 de noviembre cada media hora", cantan los fanáticos en el estribillo de la canción.Motivado por la canción, el periodista cultural argentino Diego Mancusi elaboró una lista de reproducción inspirada totalmente en el mes de noviembre."A cuento del 'con vos es 4 de noviembre cada media hora' de Tan Biónica me pregunté si había más canciones que mencionaran a este mes y me encontré con algo pintoresco: se puede armar el calendario de noviembre entero con canciones", escribió.En efecto, la lista incluye una canción por cada día desde el 1 hasta el 30 de noviembre. Para más dificultad, no se trata solo de canciones que mencionen la fecha sino que lleven el día como título.Inaugura el calendario November 1st de bonez5th & toog y la cierra 30 de noviembre de Rene Canales. Por supuesto, la cadena de canciones incluye los más diversos estilos, desde cumbias y salsas típicas de América Latina a rap en inglés.El divertido descubrimiento ya dejó a varios internautas con la duda de si esto se cumple con cada mes del año.

