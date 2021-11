https://mundo.sputniknews.com/20211105/encapuchados-atacan-propiedad-agricola-de-diputado-de-derecha-en-el-sur-de-chile-1117916981.html

Encapuchados atacan propiedad agrícola de diputado de derecha en el sur de Chile

SANTIAGO (Sputnik) — Un grupo de encapuchados perpetró un ataque incendiario en la propiedad agrícola del diputado chileno del partido Renovación Nacional... 05.11.2021, Sputnik Mundo

"Durante la madrugada de este viernes [5 de noviembre], alrededor de nueve sujetos a rostro descubierto y portando armas ingresaron al predio de mi familia en la comuna de Traiguén [sur] y perpetraron incendios en tres bodegas", señaló el diputado a través de un comunicado.Rathgeb, quien no se encontraba en ese lugar, afirmó que el ataque afectó maquinaria agrícola, equipos de trabajo y tractores.Además, contó que varios productos se perdieron como trigo, avena, lupino, semillas, fertilizantes y un vehículo.Según relató el parlamentario, los atacantes también ingresaron a la casa principal donde pernoctaba el matrimonio que trabaja en el predio, los apuntaron con armas de fuego y los obligaron a salir de la vivienda, a la que posteriormente prendieron fuego."A pesar de este hecho de carácter terrorista seguiré en mi rol de parlamentario alzando la voz para que esto no se reitere, estos dementes no me van a impedir cultivar mi tierra para que llegue el pan a la mesa de mis compatriotas, aunque sea con una pala lo seguiré realizando", sostuvo Rathgeb.La región de La Araucanía, donde se encuentra Traiguén, y también la región del Biobío (sur) están hace tres semanas bajo la medida de estado de emergencia decretado por el presidente Sebastián Piñera, con el objetivo de desplegar a las Fuerzas Armadas para controlar los hechos violentos que se vienen registrando en la zona en los últimos años.La próxima semana termina el plazo del estado de emergencia y el mandatario ya anunció que buscará extender la medida por otras dos semanas, aunque para eso necesita la aprobación del Congreso Nacional.Esta semana se produjo el primer enfrentamiento entre grupos armados y las Fuerzas Armadas que terminó con un comunero mapuche fallecido, pero aún está en investigación si la víctima participó o no en el tiroteo.

