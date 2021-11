https://mundo.sputniknews.com/20211105/empresa-israeli-propone-un-sistema-universal-de-diagnostico-y-tratamiento-1117912722.html

Una empresa israelí propone un sistema universal de diagnóstico y tratamiento

TEL AVIV (Sputnik) — Con el diagnóstico de una dolencia suele empezar también el arduo trabajo individual de buscar segundas y terceras opiniones; una compañía... 05.11.2021, Sputnik Mundo

"A través de la tecnología existente conseguimos todos los datos médicos relevantes para los casos que se nos presentan", explicó a Sputnik la doctora Miriam Herman, directora del departamento de servicios médicos de Medint. "Lo logramos escaneando publicaciones médicas, páginas web, ministerios de sanidad y buscando debajo de las piedras si es necesario para ofrecer a pacientes y equipo sanitario toda la información importante para tomar las mejores decisiones", agregó.El objetivo, según explica la fundadora de la empresa Tanya Attias, es ayudar a los pacientes a alcanzar decisiones médicas cruciales lo más rápido posible.Attias comenzó a pensar en esta solución cuando alguien cercano a ella recibió un diagnóstico y se le plantearon dudas de cómo tratar la enfermedad. Ella se ofreció a ayudar poniendo en práctica los conocimientos que había adquirido en sus años en el Ejército israelí, en una unidad de inteligencia tecnológica. Que, en pocas palabras, consiste en búsqueda y análisis eficaz y rápida de datos.Derecho básicoLa fundadora de la empresa emergente es una firme defensora de que todas las personas tienen el derecho de conocer todos los extremos de lo que padecen y de los tratamientos existentes.Algo muy evidente, pero que sabemos que es algo que no se suele producir y que recabar información médica requiere mucha lucha, sabiduría, energía y ¡tiempo!.Si alguien padece, por ejemplo, un tipo agresivo de cáncer, según Medint, lo que más desea es saber que otra gente en el mundo está en su misma situación y conocer si algún paciente ha experimentado algún tratamiento con éxito. Y lo que Herman señala como increíble es que no exista en el mundo una base de datos con esta información."Por ejemplo, hace poco recibimos a un niño con un tumor cerebral del que ya había sido operado en Israel dos veces y los médicos dijeron a los padres que no les quedaba más que rezar, porque poco se podía hacer", relató. El caso fue estudiado en Medint y le encontraron un cirujano en Estados Unidos al poco tiempo. "El niño ha sido operado y sabemos que ha abierto los ojos y ha recuperado sus funciones. No sabemos cómo progresará, pero sí sabemos que se ha podido darle otra oportunidad".Medicina socializadaEn Israel Medint, que trabaja cubierto por algunos de los seguros de salud nacionales a los que todo israelí está obligado a acogerse, también colaboran con diversos ministerios de Sanidad, con el israelí, con Singapur, Canadá, Senegal, Costa de Marfil y otros de los que no comparten información porque están cerrando sus contratos, según informó Itamar Ben Shitrit, gerente de relaciones con los clientes de Medint a Sputnik."La aspiración puntual es que los servicios sanitarios israelíes cubran este servicio pronto", dijo Ben Shitrit. "Y el deseo es que se extienda a otros lugares del mundo, claro".

