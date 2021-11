https://mundo.sputniknews.com/20211105/el-deportista-que-mas-gana-no-es-el-que-estas-pensando-1117906124.html

El deportista que más gana no es el que estás pensando…

El deportista que más gana no es el que estás pensando…

El medio Sportico creó un listado ajustado por inflación para determinar quiénes son los atletas que más dinero han generado en la historia. 05.11.2021

Cada temporada establece nuevos récords de patrocinio y de salarios, los atletas cada vez ganan más dinero, lo que hace que sea difícil concluir quiénes han sido los más ricos de todos los tiempos, pues las cifras han ido variando con el tiempo y los números que se manejan en la actualidad distan de los que se movían hace dos o tres décadas. El sitio Sportico realizó una estimación bastante adecuada para saber cuánto ganaron los mejores atletas de la historia, incorporando datos históricos como salarios, premios, bonificaciones, patrocinios, licencias, regalías y todo tipo de ingresos que han sido difundidos por compañías, clubes o por medios de comunicación, como la revista Forbes. A esos números les realizó un ajuste por inflación según la época a la que correspondían y obtuvo un índice de 25 figuras en el que se destacan estrellas como el exbasquetbolista Michael Jordan, el excorredor de Fórmula 1 Michael Schumacher, los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el golfista Tiger Woods y el boxeador Floyd Mayweather, entre otros.El portal destacó que todos han obtenido más dinero de los contratos con patrocinios que por sus salarios. La gran mayoría de los integrantes del listado son estadounidenses y entre las mujeres, la que se sitúa como cabeza de la lista es la tenista Serena Williams, pero ni siquiera está cerca del Top25.Este fue el resultado de las ganancias en dólares estadounidenses:1. Michael Jordan (baloncesto): 2.620 millones El estadounidense que brilló en los Chicago Bulls de la NBA durante la década del 90 cerró un contrato con Nike que le hizo ganar más de 1.000 millones de dólares desde su retiro definitivo en 2003.2. Tiger Woods (golf): 2.100 millones El ex número uno y ganador de 15 Majors, cambió para siempre el deporte del golf y solo sus actuaciones en el campo generaron cerca de 62 millones3. Arnold Palmer (golf): 1.500 millones El estadounidense fallecido en 2016 se embolsó 3,6 millones durante su carrera, pero el gran negocio lo hizo al firmar un acuerdo histórico con Rolex que se extendió hasta el día de su fallecimiento.4. Jack Nicklaus (golf): 1.380 millones El estadounidense de 81 años fue uno de los pioneros en convertirse en empresario y su compañía es una de las más importantes del planeta en diseño de campos de golf.5. Cristiano Ronaldo (fútbol): 1.240 millones El jugador portugués del Manchester United es el que tiene más seguidores en redes sociales del planeta y sus vínculos con Nike, Herbalife y Clear, entre otras compañías, le han permitido escalar al quinto puesto de este listado.6. Floyd Mayweather (boxeo): 1.200 millones El norteamericano es el único púgil que ganó más de 200 millones por un combate en dos ocasiones, ante Manny Pacquiao y frente a Conor McGregor. La creación de su propia compañía, TMT, también lo ha catapultado en la lista.7. LeBron James (baloncesto): 1.170 millones. Con un salario de 400 millones con Los Ángeles Lakers, The King ha roto cualquier tipo de récord en este sentido.8. Lionel Messi (fútbol): 1.140 millones. El argentino no solo es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sino que además tiene emprendimientos hoteleros y contratos estrafalarios con empresas como Adidas, que le permiten seguir creciendo más allá del deporte.9. Michael Schumacher (automovilismo): 1.130 millones El cinco veces campeón de la Fórmula 1 sigue generando miles de millones de dólares al año por sus contratos con diversos sponsors, pese a su delicada situación de salud.10. Roger Federer (tenis): 1.120 millonesEl suizo, considerado como el mejor tenista de todos los tiempos, es muy hábil con la raqueta y con los negocios ya que siete de sus 14 patrocinadores son también sus socios, por los que sus ganancias se multiplican.El resto de la lista lo forman:11. Phil Mickelson (golf, Estados Unidos): 1.080 millones12. David Beckham (fútbol, Inglaterra): 1.050 millones13. Kobe Bryant (baloncesto, Estados Unidos): 930 millones14. Shaquille O’Neal (baloncesto, Estados Unidos): 870 millones15. Greg Norman (golf, Australia): 815 millones16. Mike Tyson (boxeo, Estados Unidos): 775 millones17. Alex Rodríguez (béisbol, Estados Unidos): 650 millones18. Manny Pacquiao (boxeo ,Filipenas): 630 millones19. Kevin Durant (baloncesto, Estados Unidos): 625 millones20. Lewis Hamilton (automovilismo, Inglaterra): 620 millones21. Neymar (fútbol, Brasil): 615 millones22. Jeff Gordon (automovilismo, Estados Unidos): 595 millones23. Oscar De La Hoya (boxeo, Estados Unidos): 580 millones24. Peyton Manning (fútbol americano, Estados Unidos): 575 millones25. Derek Jeter (béisbol, Estados Unidos): 555 millones

