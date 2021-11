https://mundo.sputniknews.com/20211105/ebrard-niega-presion-del-embajador-de-eeuu-para-retrasar-discusion-de-la-reforma-electrica-1117916199.html

Ebrard niega presión del embajador de EEUU para retrasar discusión de la reforma eléctrica

Ebrard niega presión del embajador de EEUU para retrasar discusión de la reforma eléctrica

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, rechazó que por presiones de Estados Unidos se haya aplazado la discusión de la reforma... 05.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-05T14:00+0000

2021-11-05T14:00+0000

2021-11-05T14:00+0000

américa latina

política

marcelo ebrard

méxico

ken salazar

reforma eléctrica de amlo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1117916296_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_be146d2fb6904453aeec0e2b01a6c79a.jpg

En la víspera, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que existen "serias preocupaciones" por la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.Cuestionado tras la ceremonia por los 200 años de la Cancillería, Ebrard Casaubón negó que Salazar haya ejercido presión para aplazar el debate de la iniciativa hasta abril de 2022, como anunciaron varios líderes de la Cámara de Diputados.El funcionario mexicano afirmó que existe un convenio para que "antes de que se fije una postura que no tenga la información del gobierno de México es importante escuchar qué es y qué no es la reforma eléctrica, porque se ha dicho mucho"."Es una buena práctica que cuando hay una iniciativa de esta envergadura, se dé un diálogo y realmente se conozca de qué se trata, porque si nos vamos a guiar por las opiniones de terceros, nos vamos a extraviar en el camino", afirmó Marcelo Ebrard.Asimismo, informó que ya sostuvieron una primera reunión con el embajador estadounidense para que "tenga claro qué es y qué no es la reforma", y se tienen contempladas realizar más sesiones.Además del pronunciamiento de Ken Salazar, 40 congresistas de EEUU pidieron a su gobierno presionar a México, ya que la reforma eléctrica podría afectar o contravenir varios estatutos del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

https://mundo.sputniknews.com/20211104/embajador-de-eeuu-en-mexico-expresa-serias-preocupaciones-por-reforma-electrica-de-amlo-1117883547.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, marcelo ebrard, méxico, ken salazar, reforma eléctrica de amlo