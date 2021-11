https://mundo.sputniknews.com/20211105/diputado-venezolano-afirma-que-cpi-reconocio-instituciones-venezolanas-al-firmar-memorando-1117937351.html

Diputado venezolano afirma que CPI reconoció instituciones venezolanas al firmar memorando

Diputado venezolano afirma que CPI reconoció instituciones venezolanas al firmar memorando

CARACAS (Sputnik) — La Corte Penal Internacional (CPI) reconoció a las instituciones y a las autoridades legítimas venezolanas al firmar el memorando de... 05.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-05T22:00+0000

2021-11-05T22:00+0000

2021-11-05T22:00+0000

américa latina

venezuela

corte penal internacional (cpi)

julio chávez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106492/86/1064928650_0:0:4701:2645_1920x0_80_0_0_ea04aed04e08f44604737db07f424ab2.jpg

Maduro y el fiscal de la CPI, Karim Khan, firmaron el miércoles un memorando de entendimiento constituido por cuatro puntos en los cuales las partes acordaron que Venezuela adoptará todas las medidas para asegurar la administración de justicia; así como establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del Fiscal en el territorio del país caribeño.El documento también señala que las partes deben esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma; y trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado.Además, Khan, quien realizó una visita oficial de tres días a esta nación, resolvió abrir una investigación a Venezuela por presuntas violaciones a los derechos humanos.En ese sentido, Chávez, integrante del Gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), indicó que en esta ocasión, la CPI trabajará de manera mancomunada con el Estado,"Se va a trabajar de manera articulada, todas las denuncias se van a hacer a través de las instancias legales, serán en Caracas donde tiene su asiento el Ministerio Público, y se va a decidir en los tribunales de la República, no en extraterritoriales o en La Haya", precisó.La Fiscalía General denunció en reiteradas ocasiones que la CPI guardó silencio sobre los ocho informes que presentó Venezuela durante el examen preliminar que realizaba ese organismo desde 2018.El diputado, integrante de la comisión presidencial para la Reforma Judicial del Parlamento, manifestó que el Estado realizará denuncia formal sobre los dirigentes opositores que han apoyado la violencia y actos de terrorismo.Por ello, dijo que la investigación de la Fiscalía de la Corte servirá para "desenmascarar a quienes han incurrido en delitos de violaciones a los derechos humanos.De acuerdo con el memorando de entendimiento, la CPI se comprometió a reconocer los esfuerzos, reformas e investigaciones que se realicen en Venezuela.Además, el documento señala que hasta el momento "no se ha identificado a ningún sospechoso, ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona".Por su parte, Maduro señaló que respeta la decisión de la CPI de pasar a la fase de investigación, aunque dijo que no la comparte.Entretanto, el fiscal general Tarek William Saab, ha dicho que no se cumplieron los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma para justificar la investigación que abrirá la Corte Penal Internacional a su país.En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.

https://mundo.sputniknews.com/20211104/analista-venezuela-no-tiene-nada-que-temer-en-investigacion-de-la-cpi-1117901934.html

https://mundo.sputniknews.com/20211025/visita-de-khan-servira-para-evaluar-buena-marcha-de-instituciones-venezolanas-1117508228.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, corte penal internacional (cpi), julio chávez