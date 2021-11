https://mundo.sputniknews.com/20211105/devuelven-a-la-fase-de-apelacion-el-pago-de-50000-millones-a-los-exaccionistas-de-yukos-1117910498.html

Devuelven a la fase de apelación el pago de $50.000 millones a los exaccionistas de Yukos

"En 2020, la Corte de Apelaciones de La Haya confirmó los laudos arbitrales de 2014 ordenando a la Federación de Rusia pagar daños y perjuicios, por un valor aproximado de 50.000 millones de dólares, a tres [antiguos] accionistas importantes de la compañía petrolera Yukos. Hoy [el 5 de noviembre], el Tribunal Supremo anuló esta sentencia y la decisión preliminar de la Corte de Apelaciones", dice una resolución emitida este viernes, 5 de noviembre.El documento explica que Hoge Raad falló a favor de Rusia en un punto del procedimiento de casación, si bien rechazó las demás objeciones.El caso es remitido a la Corte de Apelaciones de Ámsterdam para ser examinado y evaluado nuevamente sobre el punto relevante. La saga judicial de Yukos se remonta a 2003, cuando los directivos de la petrolera, tras una revisión tributaria, fueron acusados de evasión fiscal utilizando empresas ficticias registradas en paraísos fiscales.El jefe del grupo Menatep (matriz de Hulley Enterprises y Yukos Universal), Platón Lébedev, y el presidente de Yukos, Mijaíl Jodorkovski, fueron detenidos el mismo año y condenados a largas penas de prisión, si bien el uno y el otro ya recuperaron la libertad, en enero de 2014 y en diciembre de 2013, respectivamente.Las acciones de Hulley Enterprises y Yukos Universal fueron embargadas, y la petrolera fue obligada a pagar reclamaciones fiscales por más de 700.000 millones de rublos (unos 23.200 millones de dólares al cambio de entonces). Ante la incapacidad de la compañía de saldar las deudas, la Justicia rusa abrió el procedimiento de quiebra, sus activos fueron subastados y la empresa fue liquidada en noviembre de 2007.En febrero de 2005, Hulley Enterprises, Yukos Universal y Veteran Petroleum –que controlaban conjuntamente un 70,5% de la petrolera– demandaron a Rusia ante la Corte de Arbitraje de La Haya, alegando un acuerdo internacional que garantiza la protección de los inversores en el caso de nacionalización de los bienes.Los exaccionistas de Yukos afirmaron que Rusia expropió sus bienes y violó sus derechos como inversores extranjeros lo que, según afirmaron, era una violación del Tratado de la Carta de la Energía, un acuerdo del que Rusia no es parte.En noviembre de 2009, el arbitraje de La Haya obligó a Rusia a acatar las cláusulas de ese Tratado. En julio de 2014, esa instancia judicial aceptó parcialmente la demanda de los exaccionistas y resolvió que Rusia debía pagarles 50.000 millones de dólares.La Corte de Arbitraje neerlandesa falló a favor de los exaccionistas contradiciendo dos resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de septiembre de 2011 y julio de 2014 que ratificaron que Yukos había cometido evasión fiscal a gran escala y que debía pagar los impuestos evadidos.En abril de 2016, el Tribunal Distrital de La Haya reconoció que la Corte de Arbitraje de La Haya no era lo suficientemente competente y señaló que era improcedente implicar a Rusia en semejantes litigios si el país no era parte del Tratado de la Carta de la Energía. El tribunal ordenó también pagarle a Moscú las costas judiciales.En febrero de 2020, la Corte de Apelaciones refutó el fallo del Tribunal Distrital y obligó a Rusia pagar a los exaccionistas los 50.000 millones de dólares, un monto que subió a 57.000 millones por las multas. El Ministerio de Justicia ruso declaró entonces que recurriría el veredicto ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos.

